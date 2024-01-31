前、現任吐瓦魯總理都挺台：邦交不穩是假議題【專訪】

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淳卉雪梨31日專電）台吐關係引國際關注，角逐新任吐瓦魯總理的前總理索本嘉及現任總理拿塔諾今天接受中央社專訪，兩任總理力挺台吐關係。索本嘉說，台吐關係不穩是假議題；拿塔諾說，新國會成員多數支持台吐關係，確信新總理將支持台吐邦誼。

台灣與諾魯於15日斷交後，吐瓦魯駐台大使潘恩紐（Bikenibeu Paeniu）接受「澳洲人報」（The Australian）訪問說，有來自吐瓦魯的消息人士告訴他，吐瓦魯可能在大選後跟隨諾魯，外交轉向承認中華人民共和國。其姪子、也將角逐新總理的吐瓦魯財政部長塞夫．潘恩紐（Seve Paeniu）也呼應說，吐瓦魯將在大選後重新檢視與台灣關係。這些發言引起台吐關係不穩揣測。

吐瓦魯26日舉辦國會選舉，目前為反對派領袖的索本嘉（Enele Sopoaga）順利連任，將角逐新任總理。索本嘉於2013年8月至2019年9月間擔任吐瓦魯總理，此前為吐瓦魯駐台灣大使。

拿塔諾（Kausea Natano）則自2019年9月擔任吐瓦魯總理至今，但在今年國會選舉失利，無法角逐新任總理。

索本嘉今天接受中央社專訪強調，若擔任新總理，吐瓦魯與台灣的關係在他的領導下不會成為問題，「我不會做任何改變，甚至說，沒有必要考慮這些問題」。他表示，台吐關係不穩是假議題（non-issue），「台灣不是個問題」。

索本嘉表示，他的主要任務是確保吐瓦魯的安全，防止氣候變遷及海平面上升。中華民國台灣在雙邊與多邊國際互動上，都是吐瓦魯強而有力的支持者，更支持世界為了氣候變遷與海平面上升議題作出努力。

至於新國會成員是否多數人支持延續台吐關係，索本嘉回應，「我認為態度沒有任何轉變」。他表示，吐瓦魯人民從中受益，包括學生前往台灣接受教育，及台灣的醫療支持計劃等，更不用說台灣向吐瓦魯提供了發展援助。

針對吐瓦魯駐台大使及財政部長說新國會要重新審視台吐關係，索本嘉說，「我認為這些是經過精心設計的發言（calculated comments）」。他對最近出現的一些報導感到抱歉，這些言論讓人出乎意料。

「我不認為這些言論是專業、經過大腦的發言。」索本嘉說，不敢相信駐台灣大使正在談論遵循一個中國政策的可能性，「這完全是胡說八道」。

索本嘉說，「一個中國政策」不是聯合國的用語，而是一種宣傳，來吸引人們的注意和支持，並利用經濟動機來驅動。

「我認為，這一切都是受到經濟動機以及自私來驅動。」索本嘉認為，吐瓦魯人民被這些關於地緣政治壓力與愚蠢的想法撕成兩半。

索本嘉說，吐瓦魯必須專注於優先議程，也就是應對氣候變遷與海平面上升的生存議題。這是吐瓦魯外交政策的基本目標，任何行動都必須基於這個原則。

專訪尾聲，索本嘉再次向中央社記者強調，「讓我再說一次，再說一次，我們與台灣的友誼將繼續下去。」他表示，無論未來擔任領導人或是國會議員，都會努力確保延續吐瓦魯與台灣的邦誼，這是他的基本立場。

此外，拿塔諾今天接受中央社專訪表示：「我可以堅定地說，他們（新任國會議員）中的大多數人都支持台灣與吐瓦魯關係。」

外媒分析，親台的拿塔諾選舉失利可能導致吐瓦魯轉向中國。對此，拿塔諾重申，他支持吐瓦魯與台灣的關係，也確信未來的吐瓦魯新任總理將會支持台吐關係。

吐瓦魯沒有政黨，所有候選人都是獨立參選。國會選舉結束後，16位新科國會議員將展開長達數天的複雜協商，形成不同派別，人數最多的派別將組成新政府並選出總理。吐瓦魯1979年以來一直與台灣維持邦交。（編輯：馮昭）1130131