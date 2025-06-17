川普推金卡簽證要價1.5億 美商務部長稱近7萬人申請

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國總統川普推出金卡簽證，讓外籍人士以500萬美元（約新台幣1.5億元）取得居留許可，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）今天盛讚，已有近7萬人申請金卡簽證。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，美國商務部上週推出名為trumpcard.gov的網站，讓有意申請金卡簽證的人士在網站上提供基本聯絡資訊，包括姓名、電郵地址及所在的世界地區。

這個網站展示的金卡上有川普（Donald Trump）的肖像和簽名，搭配老鷹、自由女神像（Statue of Liberty）及美國國旗等圖案。

盧特尼克今天上午表示，美國商務部內部數據顯示，金卡申請等候名單上已有6萬7697人。在一個小時內，這個數字躍升至6萬8703人。

盧特尼克告訴金融時報：「這張卡片將由黃金打造。它將會非常華麗。川普欣賞這類事物。他在乎它的外觀…。」

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他提及，這張卡片將吸引希望為自己或員工取得美國合法居留權的企業領袖與公司。

不願透露姓名的一家全球科技公司執行長透過發言人表示，如果計畫落實，他的集團將尋求購買100多張川普金卡。（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1140617