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17名遭免職防疫諮詢委員投書期刊 批美衛生部長行動

2025/6/17 17:29
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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）最近遭美國衛生部長小羅勃甘迺迪撤換的美國預防接種諮詢委員會17名疫苗專家今天投書期刊，表達對小羅勃甘迺迪的行動「深感擔憂」。這位衛生部長以疫苗懷疑論立場為人所知。

法新社報導，小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）上週以涉及利益衝突為由，將預防接種諮詢委員會（Advisory Committee on Immunization Practices，ACIP）17名委員全數免職，並在2天後任命8名新委員，包括幾位批評疫苗的人士。

預防接種諮詢委員會為美國疾病管制暨預防中心（CDC）提供諮詢。小羅勃甘迺迪這項空前行動遭到在野的民主黨人嚴厲批評，也遭到若干知名的專家與衛生機構反對，他們擔心這是對醫學專門知識的攻擊。

這17名遭解任的前委員今天在美國醫學會期刊（JAMA）發表社論，指出「預防接種諮詢委員會全體委員突遭免職，...短短2天後任命8名新委員；加上疾病管制暨預防中心的疫苗接種人員最近裁減，這些都嚴重削弱美國的疫苗接種計畫」。

他們說，接種計畫因此「少了體制累積的知識和連貫性，而這2項是數十年來計畫成功不可或缺的要素」。

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這些前委員還抨擊小羅勃甘迺迪最近在社群媒體上所宣布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗政策的改變，指這些變更「似乎未經過標準的、透明的和以證據為基礎的審查程序」。

文中寫道：「身為預防接種諮詢委員會前委員，我們深切擔憂，這些造成不穩定情況且缺乏明顯合理理由所做的決定，可能會讓美國預防接種政策累積的成果倒退、影響到民眾能否獲得救命疫苗，以及最終造成美國各家庭可能染上本可預防的危險疾病。」（譯者：紀錦玲/核稿：張正芊）1140617

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