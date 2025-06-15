路透：美中倫敦會談未解決軍用稀土出口問題

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（中央社北京/新加坡15日綜合外電報導）兩名瞭解美國與中國在倫敦經貿會談結果詳情的人士透露，美中新達成的貿易休戰協議未處理攸關國安的軍用稀土出口限制一事，此問題懸而未決恐使更為全面協議難以敲定。

美中兩國官員本月稍早在英國倫敦舉行經貿談判，針對貿易架構達成共識。美國總統川普（Donald Trump）於11日表示，中國將預先供應磁鐵和必要稀土，美國也同意讓中國學生就讀美國大學及學院。

路透社報導，知情人士指出，北京尚未承諾批准部分特殊稀土磁鐵的出口許可，美軍供應商需要這些原料打造戰機和飛彈系統。美國對中國採購先進人工智慧（AI）晶片也維持出口限制，因擔憂這些晶片會用於軍事用途。

上週於倫敦舉行的經貿會談中，中國談判代表似乎將撤銷軍用稀土磁鐵出口管制的進展，與美國長期對中國實施的最先進AI晶片出口限制掛鉤一起。

這顯示美中貿易談判出現新轉折，雙方先前是以類鴉片藥物販運、關稅稅率及中國對美貿易順差等議題展開會談，但如今焦點已轉至出口管制。

另外，根據兩位消息人士，美國官員也釋出訊號，有意把對中國課徵的現行關稅在8月10日期限後再延長90天，此舉暗示全球兩大經濟體不太可能在這時間點之前達成更長久性的貿易協議。

美中兩國5月於瑞士日內瓦曾達成共識，同意90天內暫緩互徵高達3位數的關稅。

兩位向路透社透露倫敦會談狀況的消息人士要求匿名，因為美中雙方都嚴格控管消息。美國白宮、國務院跟商務部，以及中國外交部與商務部皆尚未回覆路透社的置評請求。

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其中一位消息人士提到，中國於倫敦會談上承諾，加速批准美國非軍事製造商的稀土出口申請，目前有數以萬份申請仍待審核。

兩名消息人士都談到，然而中國在特殊稀土方面仍拒絕讓步，其中包括軍事用途所需的釤，這些特殊稀土並未納入倫敦會談所達成的加速審批範圍。（譯者：洪培英/核稿：陳彥鈞）1140615