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華爾街日報：美中達初步協議 稀土出口設限6個月

2025/6/12 10:24（6/12 10:46 更新）
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江蘇連雲港碼頭待出口的稀土。（中新社）
江蘇連雲港碼頭待出口的稀土。（中新社）
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（中央社紐約11日綜合外電報導）知情人士透露，中國將對美國汽車製造商和製造業者的稀土出口許可期限設為6個月，若是貿易緊張局勢再度升溫，此舉能使北京當局握有籌碼，也為美國產業增添不確定性。

「華爾街日報」（WSJ）報導，北京同意暫時恢復稀土出口許可，是中美雙方在倫敦進行最新一輪密集貿易談判的關鍵突破之一，但期限設定為6個月，顯示雙方都保留可能讓緊張局勢再度升高的手段。

消息人士指出，為了換取中方鬆綁稀土出口的限制，美國談判人員同意放寬近期銷售部分產品給中國的若干限制，例如噴射機發動機和相關零件，以及開採天然氣與石油的副產品乙烷，對塑膠製造至關重要。

消息人士表示，上個月在日內瓦達成臨時協議的框架細節，目前仍在制定中。白宮拒絕對此事置評。根據與中方官員交涉的人士說法，北京當局希望保有對這些關鍵礦物的控制權，作為未來談判的重要籌碼。

一名知情人士透露，在倫敦進行會談期間，中國同意立即開始核准美國企業申請的稀土許可，只待美國總統川普和中國國家主席習近平就這份貿易框架簽字批准。此人表示，若川習兩人批准日內瓦會議中初步建立的框架，最快一週內就能核准首批申請。

這名知情人士還提到，一旦中國批准美方的申請，美國將開始取消反制措施，包括對噴射機發動機和乙烷的出口限制。

川普今天表示，美中雙方已完成恢復貿易停火的協議，就等他本人與習近平的最終批准。川普在他的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）上貼文寫道：「中國將先行提供所有磁材及任何必要的稀土。」

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消息人士透露，作為貿易框架一環，北京預計將立即開始核發的臨時稀土許可，大多將涉及用於製造電動車、風力渦輪機、消費性電子產品和軍事設備的元素。

透過這份初步協議，華府和北京當局正在緩解原本可能在上週擾亂全球供應鏈的緊張局勢。如今雙方將有時間在8月前進行協商，以達成更廣泛的貿易協議，也可以選擇延長談判期限。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1140612

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