美國上訴法院：川普關稅審理期間持續有效

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國聯邦上訴法院今天裁決，在審查下級法院的一項裁決時，總統川普實施的大規模關稅持續有效。下級法院先前以逾越職權為由，阻止川普實施上述措施。

路透社報導，這項來自華盛頓特區聯邦巡迴上訴法院的裁決，代表川普目前可繼續對來自大多數美國貿易夥伴的進口產品實施「解放日」關稅，亦能對加拿大、中國與墨西哥單獨徵收關稅。

上訴法院尚未就川普援引的「緊急經濟權力法」是否允許課徵這些關稅作出裁決，但上訴期間這些關稅可繼續徵收。

上訴法院表示，這項訴訟所提問題「極其重要」，因此有必要採取罕見措施，將此案交由11名法官組成的法庭審理，而非先交由3名法官組成的合議庭審理。辯論將於7月31日進行。

川普開徵的關稅成為美國與貿易夥伴的談判籌碼，不過它反覆無常的特性衝擊市場，帶給試圖管理供應鏈、生產、人員配置與價格的各種規模公司巨大影響。

這項裁決對依據更傳統法律授權所課徵的其他關稅並無影響，例如對鋼鐵與鋁徵收的進口關稅。

美國聯邦國際貿易法庭（Court of International Trade）5月28日裁定美國憲法賦予國會，而非總統，徵收稅款與關稅的權力。3名法官組成的合議庭認為總統引用「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）逾越權限。此法旨在國家緊急狀態期間，用以面對「異常和特殊」威脅。

川普政府立即對此裁決提出上訴，華盛頓聯邦巡迴上訴法院翌日下令暫緩執行下級法院裁決，同時考慮是否將予此暫緩期限延長。

這項裁決源於兩起訴訟，其中一起由無黨派的自由司法中心（Liberty Justice Center）代表5家美國小型企業提出，它們從遭課徵關稅的國家進口商品；另一起由美國的12個州提出。

川普聲稱根據「國際緊急經濟權力法」擁有制定關稅的廣泛權力。這項1977年的法律歷來被用於對付美國敵人，實施制裁或凍結其資產。川普是第1位引用此法徵收關稅的美國總統。

川普曾表示，2月份對加拿大、中國和墨西哥徵收的關稅是為打擊邊境芬太尼（fentanyl）非法販運，但3個國家均對此否認；4月份對所有貿易夥伴開徵的大規模關稅，則是美國對歷年貿易逆差的回應。

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美國部分州與小型企業認為，徵收關稅並非解決問題合法或適當方式，小型企業表示美國數十年進口大於出口的狀況，並不構成足以觸發「國際緊急經濟權力法」的緊急狀態。

至少有5起其他案件對引用「緊急經濟權力法」徵收的關稅提出質疑，提訴者包括其他小型企業以及加州。其中一起在華盛頓特區聯邦法院審理的案件，初步裁決不利於課徵關稅。目前川普聲稱的無限緊急關稅權力，未見任何法院支持。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1140611