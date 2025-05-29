美國際貿易法庭裁定川普越權 限白宮10天內暫停對等關稅

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國國際貿易法庭今天裁定，白宮援引的緊急法並不賦予總統單方面對幾乎世界各國課徵對等關稅的權力，現限期白宮10天內喊卡。白宮在汽車和鋼鋁材的關稅則未受到影響。

美聯社、「紐約時報」等外媒報導，美國國際貿易法庭（Court of International Trade）今天這項裁定，擋下了川普上個月對美國幾乎所有貿易夥伴加徵的對等關稅，以及他在此之前對中國、墨西哥與加拿大所施加的關稅。

就目前而言，這項裁定恐波及總統川普政府與全球多國之間的貿易談判，因為川普未經國會批准即援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）發布對等關稅政策，並以此作為與約略18國的談判籌碼。

不過，今天的裁定並不影響川普政府在鋼鋁材、汽車的關稅，因為這些關稅是在援引不同的法律下展開，需經美國商務部調查，總統無法自行決定實施。

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今天的裁定也不影響川普揚言對藥品、半導體等其他關鍵商品開徵的關稅。

財經媒體CNBC報導，此案最終可能要由聯邦最高法院定奪。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1140529