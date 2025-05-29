美中暫緩高關稅 長榮：美國線訂艙暴增運價走高

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（中央社記者江明晏台北29日電）美中關稅戰暫時休兵，長榮海運表示，美國線訂艙暴增，預期在6月底艙位及貨量可回復到4月前水準， 5月中即期市場運價已快速向上調整，預期運價水準將持續走高。

長榮海運今天舉行股東大會，去年度每股盈餘64.87元，今年首季營收1099.71億元，歸屬母公司稅後淨利273.58億元，每股盈餘（EPS）12.64元，相較去年第一季，呈量增價揚的趨勢。

美中關稅戰暫時休兵，雙方於5月12日達成一項為期90天的臨時協議，根據該協議，美國將對中國商品的關稅從145%下調至30%，而中國則將對美國商品的關稅從125%降至10%。

長榮表示，在中美雙方達成協議後，美國線訂艙暴增，預期在6月底艙位及貨量應可回復到4月前水準，美中關稅暫緩後，貨主急於恢復出貨，5月中即期市場運價已快速向上調整，由於市場需求大幅增加，但船隊調動短期內無法一步到位，因此市場預期運價水準將持續走高。

長榮指出，往例8至9月為傳統出貨旺季，對市場發展仍保持審慎樂觀，但全球經濟仍面臨成長放緩、供應鏈重組和政策不確定性等挑戰，未來的經濟走勢將取決於主要經濟體的政策選擇和全球貿易環境的變化。

船隊規劃方面，長榮指出，目前營運船隊227艘，總運能181萬4851TEU（20呎櫃），尚有53艘待交，今年總計將交付21艘船，總運能20萬7571TEU，今年截至目前，已交付7艘新船。

對於節能減碳選項，長榮指出，市場減碳排的替代燃料，目前沒有單一選項能達到零碳且符合商業規模，因此對新燃料選擇保持開放，除甲醇環保雙燃料船外，也訂造LNG環保雙燃料船，選擇LNG因其技術成熟、取得方便，有助降低營運風險，會持續探索不同低碳燃料，朝向永續發展目標前進。

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會中有股東提議，將目前的年配息政策改為季配息，長榮財務主管表示，目前外在環境變動巨大狀況下，仍以年度盈餘分配方式較能兼顧年度間資本支出與現金規劃的整體性及彈性。

長榮進一步說明，採年配息時，除息當日股價減幅較大，雖股價短期填息的壓力相對大，但若公司營運狀況佳仍可順利填息，因此填息能力乃是取決於公司獲利能力，和市場對未來經營表現的信心，會努力提升經營績效，回饋股東。（編輯：林淑媛）1140529