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美國際貿易法庭裁定川普越權 欲擋下全球性關稅

2025/5/29 08:26（5/29 08:50 更新）
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美國總統川普4月2日宣布對全球輸美貨品徵收關稅，遭聯邦國際貿易法庭裁定越權。（美聯社）
美國總統川普4月2日宣布對全球輸美貨品徵收關稅，遭聯邦國際貿易法庭裁定越權。（美聯社）
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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國聯邦國際貿易法庭（Court of International Trade）今天阻止總統川普在「解放日」宣布的進口關稅措施生效，裁定川普祭出這波全面性關稅措施已踰越權限。

法新社報導，川普4月2日宣布對個別國家徵收11%至50%不一的對等關稅，以及整體一致性10%的進口貨品關稅；但隨後又決定對等關稅暫緩90天實施，在此期間僅實施10%的基準關稅。各國把握時間與美談判，希望把關稅傷害降到最低。

英國廣播公司（BBC）快訊報導，美國國際貿易法庭今天裁定，白宮援引的緊急法律並未賦予單方面對幾乎所有國家徵收關稅的權限。

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位於紐約曼哈頓的美國國際貿易法庭表示，美國憲法賦予國會專屬權力規範與其他國家的貿易，這項權力不因總統有保護經濟的職責而被取代。

裁定結果一出後，川普政府隨即提出上訴。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1140529

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