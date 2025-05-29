駁斥關稅搖擺不定 川普稱是談判策略並非臨陣退縮

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國總統川普的關稅政策反覆不定，引發批評，但他今天為自己辯護，說他在關稅政策上從未臨陣退縮。

共和黨籍的川普習慣在祭出超高關稅後宣布暫緩實施，「金融時報」（The Financial Times）金融評論員阿姆斯壯（Robert Armstrong）因此創造出「TACO貿易」一詞。TACO是「川普總是臨陣退縮」（Trump Always Chickens Out）的英文字頭縮寫。

川普關稅威脅一出，市場往往下跌；關稅措施暫緩實施，市場則會回穩。

美聯社報導，川普今天被問到這個說法時明顯不悅，否認自己「臨陣退縮」，並稱記者的提問「很惡劣」。

川普說：「你說那是臨陣退縮？那叫談判。」他接著說，自己會先開出一個「高到離譜的數字，然後再稍微降一些，一點一點」直到數字達到更為合理的範圍。

川普這是替自己辯護，他之前把中國關稅一再往上加到145%，再降至30%以進行90天談判。他對歐洲聯盟課徵關稅也有類似舉動，先是揚言6月1日起徵收50%關稅，但後來決定延至7月9日實施，以便在持續徵收10%基準關稅的同時進行談判。

除此之外，川普在汽車關稅、電子產品關稅，以及4月2日「解放日」一部分基於與各國貿易逆差而制定的對等關稅上，也都有類似作為。

這個做法每做一次，股市就劇烈起伏一次。關稅威脅對外公布之後，投資人會因憂心經濟成長放緩、物價上揚、企業獲利受損而拋售股票；而當川普讓步，股市就會回升。

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截至今天下午，標準普爾500指數今年迄今略微上漲。但這項指數4月8日一度下跌多達15%，反映出川普政策反覆不定所引發的市場波動。

川普表示，這種做法已為美國帶來14兆美元的新投資。美聯社報導，這個數字似乎被誇大，且尚未完全獲得經濟數據的證實。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1140529