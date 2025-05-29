美法庭裁定川普越權 仁寶陳瑞聰：關稅政策更大變數

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（中央社記者吳家豪台北29日電）美國總統川普4月2日宣布對全球輸美貨品徵收關稅，遭聯邦國際貿易法庭裁定越權。代工廠仁寶董事長陳瑞聰今天出席股東常會表示，川普關稅政策一直在投「變化球」，現在又加了另一個更大的變數，後續真的不確定關稅政策會怎麼發展。

陳瑞聰致詞指出，今年以來全球最關注的議題，就是美國川普政府關稅政策，對全球經濟成長及整個市場需求會有相當大的衝擊。

他說，這段時間因為川普關稅政策，仁寶一直探討在墨西哥及美國設廠，這是目前看到一定要做的應對，後續會配合客戶需求，做出最快、最適當的措施。然而，在美國設廠的生產及物流成本都會大幅增加，交給客戶的產品價格也會大幅成長，仁寶只能跟客戶充分配合，應對關稅影響與衝擊。

陳瑞聰指出，仁寶目前已在墨西哥設廠，也在美國德州規劃設廠，一部分產品是為了筆記型電腦與個人電腦（PC）核心事業，另一部分是為了伺服器。

談到近期新台幣匯率強勢升值，陳瑞聰坦言，因為匯率急劇變化，仁寶來不及反應，會有一些匯損，目前已經積極降低美元部位，隨時注意匯率變化，相信會適當降低匯損造成的風險。

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他說，今年雖然有很多變數，但換機潮已經開始，仁寶在PC本業會有很穩定的成長。伺服器方面，仁寶從原本的企業客戶擴充到雲端客戶，人工智慧（AI）伺服器與輝達的合作正在加強，輝達台灣總部將設在北士科T17、T18基地，剛好在仁寶北士科大樓T16隔壁，將來仁寶與輝達會有更密切的合作。

陳瑞聰強調，仁寶今年是非常重要的轉型年，除了公司整體治理年輕化之外，在產品上也會開始進入轉型期，讓產品更加多元化。（編輯：楊蘭軒）1140529