川普同意延後對歐盟課50%關稅至7/9 雙邊將儘速談判
2025/5/26 07:20（5/26 07:32 更新）
（中央社記者鍾佑貞華盛頓25日專電）美國總統川普揚言6月1日起對來自歐洲聯盟（EU）的進口商品課徵50%關稅後，今天表示歐盟執行委員會主席范德賴恩來電要求延後，他也同意暫緩至7月9日。川普並說，范德賴恩表示雙方將迅速展開談判。
川普（Donald Trump）4月宣布將對全球多國實施對等關稅，其中對歐盟的稅率為20%，但後來宣布對等關稅暫緩實施90天，受影響的國家與時間賽跑，陸續與美談判，盼降低關稅稅率。
他23日不滿與歐盟談判無進展，揚言要對歐盟祭出50%關稅，今天下午則在社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文說，接到范德賴恩（Ursula von der Leyen）來電，並同意延後開徵關稅的日期。
川普同時附上范德賴恩於社群媒體X發文的截圖，內容寫道，歐盟與美國擁有全球最重要且最緊密的貿易關係。歐洲已準備好迅速且果斷地推進談判。為了達成良好協議，「我們需要時間直到7月9日」。
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雖然歐盟是美國最大的貿易夥伴之一，但川普長期以來持續批評美國與歐盟的貿易關係不公平。根據美國政府的數據，歐盟去年向美國出口價值超過6000億美元（新台幣近18兆元）的商品，進口價值3700億美元的商品。
川普尤其在意汽車及農產品貿易。歐洲領導人繼續呼籲不要升級貿易戰局勢，例如法國和德國盼透過外交途徑解決問題，強調關稅將損害雙邊經濟。（編輯：唐聲揚）1140526
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