川普關稅遭貿易法庭喊卡後 上訴法院暫允繼續徵收

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國聯邦上訴法院今天恢復總統川普（Donald Trump）的全面性關稅，而昨天國際貿易法庭才剛裁定川普徵收這些關稅已越權，限期白宮於10天內喊卡。

路透社報導，位於華盛頓的美國聯邦巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit）在命令中未提供任何意見或理由，但指示本案原告與政府分別在6月5日與6月9日前答覆。

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美國國際貿易法庭昨天做出的意外裁定，使得川普於4月2日「解放日」（Liberation Day）對美國大部分貿易夥伴祭出的關稅有可能取消或至少延後實施，也可能影響川普政府向從加拿大、墨西哥、中國進口的商品所加徵的關稅。

川普指控上述3國促使合成鴉片類藥物芬太尼（fentanyl）流入美國，因此祭出關稅。（譯者：楊昭彥/核稿：楊惟敬）1140530