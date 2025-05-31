川普宣布鋼鐵輸美關稅加倍 將從25%增至50%

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓30日專電）美國總統川普（Donald Trump）今天造訪美國鋼鐵公司（US Steel）位於賓州的一間工廠時宣布，鋼鐵銷美的關稅稅率將從目前的25%加倍提升至50%，以進一步保護美國的鋼鐵產業。

川普說：「我們將把進口到美國的鋼鐵關稅從25%增加至50%，以進一步保護美國的鋼鐵產業，沒人可以逃過這點。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普在美國鋼鐵公司位於賓州的一間設施發表演說時表示，他有一項「重大宣布」，也就是將提高關稅以保護美國的鋼鐵工人。

川普還說，他原本考慮的稅率是40%，但產業領袖向他表示，他們希望的稅率是50%。

自1月底重返白宮以來，川普關稅措施不斷，盼藉以振興美國經濟、促使製造業回流。

CNN報導，川普於3月12日對所有進口至美國的鋼鐵和鋁實施全面性的25%關稅，此舉立即引發加拿大的報復措施，也令美國汽車產業感到震驚。歐盟也宣布將對美採取報復性關稅，但後來決定擱置。

報導指出，川普今天演說時讚揚自己推行的關稅政策拯救了美國鋼鐵產業，還稱若當時沒有採取行動，美國鋼鐵製造業就會消失，「所有鋼鐵都會是外國製造」。

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儘管關稅或許可以提振岌岌可危的美國鋼鐵業，但也可能因此推升營建與製造業所需關鍵原料的價格。

報導引述美國商務部數據指出，去年美國總計進口了價值313億美元的鐵與鋼。其中，加拿大是美國最大的鋼鐵來源國，出口到美國的總值達76億美元。（編輯：唐聲揚）1140531