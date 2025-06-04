美對鋼鋁關稅增至50%生效 OECD部長會議陰霾罩頂

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國對進口鋼鋁關稅稅率倍增至50%的措施今天生效。美國總統川普貿易戰擴大勢必加劇與重要經濟夥伴的緊張關係，也讓經濟合作暨發展組織（OECD）部長級會議蒙上陰影。

法新社報導，美國對進口鋼鋁的關稅從25%增至50%，川普稍早表示，此舉目的在保護國內鋼鋁業。

鑑於川普揮動關稅大刀，OECD這個由38個主要為已開發國家組成的集團下修全球成長預測，全球經濟壓力日增。

OECD首席經濟學家白瑞拉（Alvaro Pereira）稍早告訴法新社，貿易、消費和投資均已受到關稅影響，並示警，美國經濟將受到最大的衝擊。

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在貿易關係緊繃的背景下，總部位於巴黎的OECD在昨天和今天舉行部長級會議。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）和歐洲聯盟（EU）主管貿易事務執行委員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）預定在集會場邊舉行會談。歐盟正尋求避免被美國自7月9日起加徵更高的關稅。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1140604