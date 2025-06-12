川普：願延後7/8貿易談判期限 但可能沒必要

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他會願意在對等關稅措施生效前，將與各國完成貿易談判的7月8日期限延長，但他也認為可能沒必要。

川普在4月2日所謂的「解放日」宣布對等關稅措施，引發股票、債券和貨幣市場動盪。他隨後於4月9日宣布90天暫緩期，以便跟各國談判，直到美國政府自訂的7月8日期限。

路透社報導，川普今天在華府甘迺迪中心（Kennedy Center）欣賞音樂劇「悲慘世界」（Les Miserables）演出前告訴媒體，美國與大約15個國家和地區的貿易談判仍在持續中，包括南韓、日本和歐洲聯盟（EU）。

他說，美國將在一到兩週內向其他數十個國家發函，概述貿易協議條款，各國可以接受或拒絕。

美國和中國談判代表昨天在英國倫敦就涵蓋關稅稅率的架構達成共識，讓美中貿易戰脆弱的休兵重返正軌，川普今天對此表示非常滿意。

根據協議，中國將取消對稀土礦物的出口管制，美國則是允許中國學生就讀美國大學。

川普今天告訴媒體：「我們與中國達成一項很棒的協議。我們非常滿意。我們萬事俱備，接下來一定會有非常好的表現。希望他們也一樣。」

川普稍早在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，美中已達成協議，就等他和中國國家主席習近平最後批准。川普說，中國將先供應磁鐵和任何必要的稀土，美國同樣也會履行與中國協議的事項，包括讓中國學生就讀美國大專院校。

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川普還說：「我們將總共徵收55%的關稅，中國則是徵收10%。」

白宮一名官員說，55%是以下總和：首先是川普對幾乎所有貿易夥伴輸美商品徵收基本的10%對等關稅；其次是針對中國、墨西哥和加拿大所採取的懲罰性措施而對中國所有輸美商品徵收的20%關稅，這與川普指控這3國助長強效類鴉片藥物芬太尼（Fentanyl）流入美國有關；最後則是川普首次執政時期所實施對中國輸美商品既有的25%關稅。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1140612