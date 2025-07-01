川普將與貿易團隊商討關稅 7/9前設定部分國家稅率

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）彭博（Bloomberg News）報導，白宮新聞秘書李威特今天表示，美國總統川普本週將與他的貿易團隊會面，在7月9日最後期限之前，為「沒有帶著誠意來談判」的國家設定關稅稅率。

李威特（Karoline Leavitt）於白宮新聞記者會還說道，美國正在「敲定」與印度的貿易協議。

此外，美國總統川普（Donald Trump）似乎揚言要對日本實施新一輪關稅，理由是日本不願接受美國出口的米。

川普今天於自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「他們不接受我們的米，而他們自己面臨嚴重的稻米短缺。我們會發一封信給他們，我們希望未來許多年內，繼續跟他們保持貿易夥伴關係。」

美日兩國官員數個月來一直進行貿易談判，但尚未解決圍繞關稅稅率和貿易壁壘的棘手問題。

日本一直要求美國取消25%的汽車關稅，指稱這類關稅重創了關鍵產業，但川普對此請求持保留態度，認為日本進口的美國製汽車數量不多。

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白宮國家經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）被記者問到，川普這則貼文是否意味著美日貿易談判結束，他說美日雙方仍會進行討論。

哈塞特還提到，川普政府會在7月4日美國獨立紀念日之後公布與多個國家的貿易協議。（編輯：張曉雯/核稿：陳彥鈞）1140701