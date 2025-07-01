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川普將與貿易團隊商討關稅 7/9前設定部分國家稅率

2025/7/1 04:29
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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）彭博（Bloomberg News）報導，白宮新聞秘書李威特今天表示，美國總統川普本週將與他的貿易團隊會面，在7月9日最後期限之前，為「沒有帶著誠意來談判」的國家設定關稅稅率。

李威特（Karoline Leavitt）於白宮新聞記者會還說道，美國正在「敲定」與印度的貿易協議。

此外，美國總統川普（Donald Trump）似乎揚言要對日本實施新一輪關稅，理由是日本不願接受美國出口的米。

川普今天於自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「他們不接受我們的米，而他們自己面臨嚴重的稻米短缺。我們會發一封信給他們，我們希望未來許多年內，繼續跟他們保持貿易夥伴關係。」

美日兩國官員數個月來一直進行貿易談判，但尚未解決圍繞關稅稅率和貿易壁壘的棘手問題。

日本一直要求美國取消25%的汽車關稅，指稱這類關稅重創了關鍵產業，但川普對此請求持保留態度，認為日本進口的美國製汽車數量不多。

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白宮國家經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）被記者問到，川普這則貼文是否意味著美日貿易談判結束，他說美日雙方仍會進行討論。

哈塞特還提到，川普政府會在7月4日美國獨立紀念日之後公布與多個國家的貿易協議。（編輯：張曉雯/核稿：陳彥鈞）1140701

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川普
華爾街日報：川普政府致函哈佛 控侵害學生民權加拿大不課數位服務稅 美國將立即恢復貿易談判
李威特
白宮：沒跡象顯示伊朗在美軍突襲前移走任何濃縮鈾情報機構稱美軍炸伊朗核計畫僅倒退數個月 白宮稱報告錯誤
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