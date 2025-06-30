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美國對等關稅大限將至 彭博：台灣等4國有望達成協議

2025/6/30 10:11（6/30 10:24 更新）
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圖為高雄港內層層堆疊的貨櫃。（中央社檔案照片）
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（中央社紐約29日綜合外電報導）美國對等關稅寬限期再10天就將於7月9日到期，彭博引述熟悉內情的消息人士說法指出，美國與一些國家接近達成協議，包括台灣和印尼，也可能與越南和韓國達成協議。

彭博（Bloomberg）報導，川普總統的對等關寬限期即將期滿，白宮似乎難以實現先前承諾，在暫緩實施關稅措施的這3個月期間實現全面全球貿易改革。

川普的高階顧問團隊本週說，預計將於7月9日期限前完成與美國十多個最大貿易夥伴的協議。但如果川普與中國和英國達成的協議可以提供任何蛛絲馬跡，那就會是這些協議恐不會是可以解決核心問題的協議，而是只處理有限的議題，並將許多細節留待日後談判。

專精國際貿易的杜克大學（Duke University）法學院教授梅爾（Tim Meyer）說：「我預期白宮會宣布一些被稱為貿易協議的架構，但不符任何人對這個詞理解的一般意義。」

對數十個未達成協議的其他國家來說，川普揚言要課徵比談判期間實施10%基準稅率更高的新關稅。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）本月27日告訴財經媒體CNBC，這些大多是「較小的貿易夥伴」。

川普及其顧問團隊讓投資人在7月9日期限前坐立難安，他們隱晦地暗示哪些國家接近達成協議，哪些國家還差得遠。其結果將有助於決定川普貿易政策的未來，對全球經濟和美國與對手、盟友的關係也相當重要。

即便事關重大，目前仍不清楚美國政府是否會堅守7月9日的期限，或為了有更多時間談判而延後。

貝森特27日說，約20個未於7月9日前達成協議的國家可繼續談判，但他們的關稅將恢復到川普今年4月2日宣布的較高稅率，或者如果政府認為他們「有誠意談判」，那麼稅率仍可維持在10%。

然而數小時後，川普重申要單方面對一些國家設定關稅稅率，甚至可能在7月9日之前實施。他說，美國不會與數百個國家達成個別協議。他在白宮記者會上說：「我們想怎樣就怎樣…我就想寄信給每個人說，『恭喜，貴國要付25%（關稅）』」。

隨後，川普突然在社群媒體上宣布，鑒於加拿大對美國科技企業課徵數位服務稅，他將終止與加拿大的貿易談判，並揚言在一週內針對作為美國第2大貿易夥伴的加拿大制定新關稅。此舉也可能被解讀為川普在警告其他令他不滿的國家。

在期限截止之前的最後數天，各國領袖大力遊說川普，紛紛派代表團前往華府，川普及其幕僚對於如何解決談判問題則說法不一。

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一名知情人士說，美國與一些國家接近達成協議，包括台灣和印尼，也可能與越南和韓國達成協議。

華府自由派智庫「卡托研究所」（Cato Institute）研究員派卡德（Clark Packard）說：「如果一些國家有誠意或認真談判，我感覺白宮可能會讓他們延期…我確實認為有些協議會達成，有些不會。我也認為有些國家會採取報復行動。」（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1140630

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