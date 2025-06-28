美加快貿易談判步調 貝森特稱9月1日前可望完成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國財政部長貝森特今天表示，川普政府與其他國家的各項貿易協議可望在9月1日勞動節前達成，他提到目前正與18個主要貿易夥伴會談，對中國加快稀土運輸的協議也做了新的修正。

路透社報導，過去一週，川普政府因美國打擊伊朗核子設施，以及國會審議大規模稅收與支出法案，暫時擱置關稅議題，現在正加速推動貿易談判。美國昨天向歐洲聯盟（EU）提交一份新的提案，印度也派遣代表團到華府舉行更多會談。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）接受福斯財經新聞網（Fox Business Network）訪問時表示：「有一些國家向我們接洽，提出非常好的協議。」

他說：「我們有18個重要的貿易夥伴…如果我們能與其中的10或12個簽署協議，另外還有20個重要的夥伴關係，我想我們可能可在勞動節前完成貿易協議。」

華府要求各國在7月9日前與美國達成協議，否則關稅稅率將調高。貝森特沒有提到對最後期限做出任何改變，但他先前曾說，有誠意協商的國家就能達成協議。

但總統川普在白宮向媒體表示，他可能會延長關稅期限，也可能「縮短」期限，又說在接下來一週半內，將通知各國他們遭徵的關稅稅率。

「我想直接寄信給每個國家說：恭喜，你們將支付25%的關稅。」

貝森特說，美中已解決中國稀土礦物與磁鐵輸美的問題，進一步修改5月時在日內瓦達成的協議。

為了報復美國加徵新關稅，中國暫停出口多種關鍵礦物與磁鐵，打擊全球汽車製造商、航太企業、半導體公司與軍事承包商的核心供應鏈。

貝森特說，美中5月在日內瓦會談時，北京承諾將取消自4月2日以來實施的措施，但那些關鍵材料的流動速度並未如雙方商定地迅速，美國因而祭出反制措施。

透過 Google News 追蹤中央社

貝森特說：「我現在有信心，磁鐵將會如議定般流通。」他又說，這些材料將運至先前定期收到這類材料的美國公司。

他沒有透露最新協議的細節，川普政府官員表示，這些協議是在本週前幾天達成。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1140628