川普對等關稅暫緩期7/9屆滿 白宮發言人稱或許會延長

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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國高額對等關稅90天暫緩期預定7月9日屆滿，白宮今天表示，總統川普（Donald Trump）的政府或許會延長期限。

川普4月初在「解放日」宣布對等關稅措施，引發全球金融市場動盪，他隨後宣布90天暫緩期，期間實施10%對等關稅。各國把握時間與美談判，希望在暫緩期屆滿後，能夠適用較低且具有競爭力的稅率。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）今天被問到有無計劃延長暫緩期時告訴記者：「或許可以延長，但此事由總統決定。」

她在媒體簡報會上表示：「最後期限並非至關重要。」

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李威特說，「如果這些國家拒絕在最後期限前跟我們達成協議，總統可以為他們提供協議」，意思是川普可以「選擇他認為對美國有利的對等關稅稅率」。

在貿易談判進展方面，李威特表示，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）「非常努力」，已經「與我們的許多主要貿易夥伴進行良好且富有成效的討論」。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1140627