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經部：美國關稅定案再討論汽車貨物稅 降低台廠衝擊

2025/6/19 15:50
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（中央社記者劉千綾台北19日電）美國對等關稅90天寬限期將至，汽車關稅調降引發討論。經濟部表示，汽車貨物稅減免已取得朝野共識，將等與美國關稅談判結果出爐，再討論貨物稅減免措施，以降低對廠商衝擊。

此外，美國進口車在台的比重不高，若只降低美國進口車關稅，評估對產業影響可控。

媒體報導，經濟部稱對美談判原則為「先談關稅再談貨物稅」，引發國內汽車產業反彈。經濟部產業發展署長邱求慧今天回應，這並非2階段策略，主要是現在和美國正在關稅談判階段，之後等關稅談判結果出爐，再來討論貨物稅減免措施。

邱求慧表示，貨物稅減免已取得朝野共識，可在關稅談判之後，以貨物稅減免措施降低對廠商衝擊。

至於是否會把貨物稅當成與美國談判籌碼，邱求慧表示，與美國談判重點主要是關稅，貨物稅比較不是台美談判的重點，在談判過程中若沒有觸碰到貨物稅議題，等到台美關稅談完之後，再回台灣討論貨物稅調整。

媒體詢問，若台灣調降進口車關稅，可能會使國內既有車廠退出台灣。邱求慧表示，根據美英談判協定，只牽涉美英2國之間關稅，並不適用國際貿易組織（WTO）最惠國待遇原則，因此台美談判希望比照美英談判協議架構，台美車輛關稅也只適用美國進口車。

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邱求慧進一步指出，美國進口車比重不高，雖然調降關稅對產業會有衝擊，但美國車對台灣消費者來講，市場接受度僅限於一定範圍，即便降低關稅使特斯拉的售價降低，也還是比國內電動車價格高，美國進口車調降關稅對產業的影響評估是在可控範圍內。

邱求慧表示，現在國內仍以生產油車為主，經濟部長郭智輝也在思考投入資源，協助油車產業朝向電動車整車、零組件產業發展，因應全球電動車趨勢發展，台灣產業也可藉此轉型。（編輯：張均懋）1140619

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邱求慧
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