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三地能源：太陽能邁向1GW 擴電動車充電和售電市場

2025/6/18 17:25（6/18 18:03 更新）
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圖為嘉義縣公館滯洪池浮力式太陽光電廠。 （中央社檔案照片）
圖為嘉義縣公館滯洪池浮力式太陽光電廠。 （中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹18日電）三地能源今天表示，太陽能光電業務每年將至少新增50MW規模，邁向1GW目標。此外，旗下特爾電力將擴展電動車充電市場，三地怪獸電力搶攻綠電銷售市場，推升整體營運成長。

三地能源今天召開股東常會，承認去年度財務報告。三地能源去年在太陽能光電業務大幅成長帶動下，總營收達新台幣9.79億元，創下歷史新高，稅後淨利6765萬元，每股純益0.14元。

三地能源指出，目前太陽能光電業務累計達131MW規模，未來將持續擴展太陽能光電業務，預計每年至少增加50MW，邁向1GW的目標。

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特爾電力為台灣前5大電動車快充業者，在高速公路及加油站建置雙規格超快充服務，預計今年快充站站點將建置達150個，提升服務，以擴增市占率。

三地怪獸電力積極擴展綠電銷售市場，衝刺綠電轉供、媒合綠電銷售業務，三地能源表示，太陽能光電、電動車充電和綠電銷售將是未來營運成長的主要動力。（編輯：張均懋）1140618

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