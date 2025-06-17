加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際
電動車
新聞專題
電動車1/300
首頁 / 國際

國際能源總署估石油需求2030開始下降 疫後首見

2025/6/17 19:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎17日綜合外電報導）國際能源總署（IEA）今天在年度石油市場展望報告中預估，全球石油需求將在2030年稍微下降，這將是2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以後首見萎縮。

法新社報導，國際能源總署在報告中表示，今明兩年的每年全球石油需求將出現約每日70萬桶的成長，但接下來幾年成長將減弱至一小撮，並預估到了2030年需求將轉為小幅萎縮。

國際能源總署預估，全球石油需求將由2029年的每日1億560萬桶，降至2030年的每日1億550萬桶。

國際能源總署指出，石油需求減少的因素包括經濟成長不振、全球貿易關係緊張、電動車興起及電力來源從原油轉向其他能源。

全球石油需求在2020年驟降至每日9170萬桶，當時因為各國在疫情期間採取封城措施及關閉國門。其後幾年石油需求恢復穩定成長。

google news透過 Google News追蹤中央社

根據國際能源總署發布的「2025年石油」（Oil 2025）報告，世界最大石油消費國美國的油需預估在今年觸頂，世界最大原油進口國中國的用油量則將自2028年開始減少，中東的石油需求量也將在2027年觸頂。

國際能源總署表示，隨著沙烏地阿拉伯發電方式將由原油改為天然氣和再生能源，預估從現在到2030年，其每年石油需求減少幅度都將超越任何國家。（譯者：張正芊/核稿：何宏儒）1140617

COVID-19
17名遭免職防疫諮詢委員投書期刊 批美衛生部長行動COVID單週增38死創114年新高 20多歲男最年輕
電動車
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
經部加碼補助 汰舊換電動機車最高可領8000元
70
更多編輯台推薦新聞：