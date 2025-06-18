鴻華先進：與三菱簽約開發電動車 拚紐澳右駕市場

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（中央社記者鍾榮峰台北18日電）鴻海和裕隆合資的鴻華先進今天下午宣布，與日本三菱汽車（Mitsubishi Motors）簽署電動車開發合約，合約期限從今天起至2032年3月31日止。

鴻華先進指出，合約代表新增客戶，目的為提供設計與製造管理服務；合約內容主要對應右駕市場開發產品，供應三菱汽車在紐西蘭和澳大利亞市場需求。

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鴻華先進在5月上旬宣布，與日本三菱汽車簽署合作備忘錄（MOU），開發電動車方案，相關車款預計2026年下半年投入澳大利亞及紐西蘭市場。

日本三菱先前表示，相關電動車將由裕隆台灣三義廠負責生產。裕隆表示，日本三菱汽車是集團長期合作夥伴，是此次爭取到三菱OEM電動車型委由裕隆三義廠生產的重要關鍵。（編輯：張良知）1140618