經部加碼補助 汰舊換電動機車最高可領8000元

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（中央社記者劉千綾台北17日電）為鼓勵民眾汰舊換電動機車，經濟部祭出加碼方案，民眾報廢一台10年以上的老舊燃油機車，並購買由經濟部認可的電動機車，可獲得加碼補助新台幣1000元，加上既有補助，民眾最高可領8000元，加碼措施至明年年底。

根據經濟部電動機車產業網，截至今年6月16日，累計申請補助電動機車達76萬4671輛，其中今年已補助1萬2783輛。

為提高民眾及共享運具業者轉換使用電動機車的意願，以及強化充換電站服務量能，經濟部產業發展署今天發布新聞稿表示，修正補助要點，分別就消費者、共享運具業者及電動機車業者提供加碼補助措施。

經濟部表示，汰舊換新額外加碼補助方面，民眾只要報廢一台10年以上的老舊燃油機車，並購買任一款由經濟部認可的電動機車，即可獲得加碼補助新台幣1000元。

經濟部官員說明，以往只要是選購電動機車最多可獲得7000元補助，為鼓勵老舊燃油機車的民眾汰舊換新電動機車，即日起加碼補助1000元，措施至明年年底。換言之，若以汰舊換新方式購入一輛電動機車，加上原本經濟部既有補助最高7000元，補助金額合計最高將可達8000元。

此外，國內已有多家知名業者經營共享電動機車，並投入多個縣市營運使用，經濟部表示，為鼓勵業者將車隊轉換為電動機車及擴大車隊規模，業者若選擇受認可車款，經申請核可後，每輛車的最高補助金額將由3500元提高至4500元。

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為鼓勵業者建置大型站點或現地擴充機組，滿足熱區尖峰時段換電需求，經濟部表示，每座機組補助金額將由30萬元提高至60萬元。

經濟部指出，除了加碼補助上述項目，持續輔導機車行升級轉型，讓每個想轉型的車行老闆都能學會維修電動機車技能，也讓機車行能修會賣電動機車。有意購買電動機車的民眾，務必確認所購車款為經濟部認可電動機車，並透過受認可車廠或其授權經銷商提出補助申請，以保障相關權益。（編輯：張均懋）1140617