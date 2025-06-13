和泰車：台灣新車市場估45萬輛 拚小型車銷售24連霸

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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）和泰車今天上午舉行股東會，通過配發每股現金股息新台幣20元，並順利改選董事共14席（包括獨立董事3席）。和泰車評估，今年台灣新車市場規模仍有45萬輛水準，全力達成小型車銷售24連霸、商用車銷售蟬聯第一紀錄。

展望今年營運，和泰車指出，地緣政治衝突、各國央行貨幣政策未明，政府汰舊換新政策最後一年，各品牌強力促銷，預估今年台灣新車市場規模仍有45萬輛水準。

和泰車表示，因應淨零碳排趨勢以及汽車產業變革，將持續追求創新蛻變、多元布局，推廣搭載環保動力的電動車及氫能巴士，積極投入充電樁及交通行動服務MaaS（Mobility as a Service, MaaS）事業，全力達成小型車銷售24連霸、商用車銷售蟬聯第一紀錄。

在轉投資中國大陸事業，和泰車指出，持續拓展二手車、汽車用品配件及美容等週邊業務，配合廠家政策經營，維持銷售及服務動能。

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和泰車在5月下旬表示，今年銷售目標並未改變，在乘用車、輕型商用車、以及商用車整體新車販售輛數目標16.5萬輛，今年市占率目標挑戰36.7%，其中TOYOTA車款評估銷售13萬輛、LEXUS估銷售2萬8500輛、HINO估銷售6350輛。

累計今年前5月TOYOTA與LEXUS合計登錄數6萬5109輛，年增4.5%，創歷史同期新高，市占率39.5%，也創同期新高。和泰車評估，6月TOYOTA與LEXUS品牌合計新車掛牌數約1.16萬輛，市占率約35%。（編輯：楊凱翔）1140613