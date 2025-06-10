中國對歐盟豬肉反傾銷調查期限 延長至12月16日

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（中央社台北10日電）中歐經貿會談取得進展之際，中國商務部今天公布，對自歐盟進口的豬肉及豬副產品的反傾銷調查期限，延長至12月16日，理由是「鑒於本案情況複雜」。

中國商務部先前表示，中歐經貿高層官員3日在巴黎會談，包括歐盟對中國電動汽車徵收反補貼稅以及中國對歐盟白蘭地酒反傾銷調查與反制措施等都取得新的進展；中方並承諾加快審批稀土出口。

中國商務部今天在官網公布「關於原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品反傾銷調查的延期公告」。

公告指出，2024年6月17日，中國商務部決定對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品進行反傾銷立案調查。「鑒於本案情況複雜」，決定將調查期限延長至2025年12月16日。

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歐盟去年6月中旬宣布擬對中國進口純電動汽車加徵暫時性反補貼關稅後，中國商務部隨後公布對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品進行反傾銷立案調查，被認為是歐盟向中國電動車加稅的反制措施之一。

中國商務部當時的公告稱，被調查產品將集中在供人類食用的新鮮、冷凍豬肉與食用雜碎等，這項調查通常應在2025年6月17日前結束，特殊情況下可延長6個月。（編輯：謝怡璇/楊昇儒）1140610