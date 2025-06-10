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外交部：商展助企業海外市場 下半年赴中南美推電動車

2025/6/10 14:39（6/10 14:46 更新）
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外交部10日舉行例行記者會，由國際合作及經濟事務司副司長林美呈業務簡報。中央社記者楊堯茹攝 114年6月10日
外交部10日舉行例行記者會，由國際合作及經濟事務司副司長林美呈業務簡報。中央社記者楊堯茹攝 114年6月10日
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（中央社記者楊堯茹台北10日電）外交部今天表示，海外商展暨市場推廣計畫下半年將前往多個友邦及立陶宛參加商展，提升台灣產品國際能見度，另籌組「2025年中南美洲電動車拓銷團」，率國內電動車業者前往墨西哥、瓜地馬拉、巴拉圭及巴西交流合作。

外交部上午舉行例行記者會，國際合作及經濟事務司副司長林美呈於業務簡報指出，外交部委託對外貿易發展協會，辦理今年度海外商展暨市場推廣計畫，透過籌組訪問團參加國際商展，或赴友邦自辦台灣商展，強化與各國經貿連結，深化多邊合作基礎。

林美呈表示，7月將辦理「台灣帛琉商品暨文化展」，並參加「巴拉圭博覽會暨巴西貿易洽談會」，該展設置「台灣館」為每年展會亮點，預期將吸引巴國政要及各界參觀，宣傳台灣產品與國家形象。

林美呈說，9月預計參加「2025年史瓦帝尼國際商展」，展現台史雙邊技術合作成果，提升台灣優質產品國際能見度；也將參與「2025年波羅的海生命科學論壇暨展覽」，深化與立陶宛在科技及生技領域合作。

林美呈提到，11月規劃組團參加「2025年瓜地馬拉五金建材展」，並預計設置「永續綠能專區」，協助瓜國推動綠色產業轉型，提升台灣企業在中美洲市場能見度；另將舉辦「2025年聖露西亞台露夥伴關係展」，擴大邀請台灣永續觀光業者參展。

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此外，林美呈表示，為拓展台灣電動車產業版圖，外交部將於今年籌組「2025年中南美洲電動車拓銷團」，邀請國內電動車及供應鏈業者前往墨西哥、瓜地馬拉、巴拉圭及巴西等國交流，促進合作，協助在地業者認識台灣在綠能與智慧交通的領先技術與實力。

至於上半年活動，林美呈說，台灣業者已於3月26日至27日參加於澳洲昆士蘭州布里斯本舉辦的「Solar & Storage Live」展覽，擴展台灣於亞太區域的產業布局，並為爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）創造有利條件。（編輯：萬淑彰）1140610

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