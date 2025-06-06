與馬斯克鬧翻 白宮官員：川普可能轉讓特斯拉座車
2025/6/6 22:50
（中央社華盛頓6日綜合外電報導）在美國總統川普與電動車大廠特斯拉執行長馬斯克鬧翻後，白宮官員今天表示，川普可能轉讓他的特斯拉座車。據悉這是他今年稍早時所購買，以展現對馬斯克的支持。
根據法新社記者，川普（Donald Trump）的特斯拉（Tesla）是台紅色電動車，零售價約8萬美元（約新台幣240萬元），現在仍停在白宮停車場。
一名白宮官員被問及，川普是否要賣掉他的特斯拉或給予他人？這名官員告訴法新社：「他正考慮此事，是的。」
川普與馬斯克（Elon Musk）的政治緊密結盟昨天瓦解。先是川普宣告，馬斯克這位前幕僚暨最大金主的批評令他「非常失望」；之後兩人在社群媒體上發文互罵。
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依照川普說法，由於新的美國政府支出法案計劃終止對電動車的補助，導致馬斯克狂怒而與他衝突。川普揚言取消馬斯克與美國政府的合約。
馬斯克昨天在社群平台X對川普宣戰稱：「如果沒有我，川普大選早就輸了。」他還批評川普說：「真是忘恩負義。」（譯者：陳正健）1140606
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