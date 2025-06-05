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中國出發貨輪起火船員獲救 船上3000輛汽車恐淪廢鐵

2025/6/5 17:04
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（中央社安克拉治4日綜合外電報導）一艘載運3000輛汽車的貨輪5月底從中國出發預計前往墨西哥，近日航經阿拉斯加州阿留申群島附近，貨輪驚傳起火，火勢一發不可收拾，船上22名船員棄船逃生獲救。

美聯社報導，這艘載運汽車與卡車的貨輪名為「晨光米達斯號」（Morning Midas）於2006年建造，船身長達183公尺，懸掛賴比瑞亞的旗幟航行。這次載運的汽車包含800輛電動車。

根據航運網站MarineTraffic.com，該船於5月26日從中國煙台出發，預計前往墨西哥主要太平洋港口拉薩羅卡德納斯（Lazaro Cardenas）。

根據美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard，USCG）發布的照片，和管理該船的佐迪艾克海運公司（Zodiac Maritime）今天發表的聲明，昨天最先看見放置電動車的船尾甲板冒出大量濃煙。

船員利用船上消防系統啟動緊急滅火程序，但火勢一發不可收拾。船員隨即棄船搭乘救生艇逃生，在北太平洋（North Pacific）阿達克島（Adak Island）西南方約490公里處，由附近的中遠希臘輪（Cosco Hellas）船員救起。

據報導，目前尚未收到22名逃生獲救船員任何受傷的消息。

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佐迪艾克海運公司發表聲明說：「我們已通知有關當局，現正與緊急救難人員密切合作，調派一艘拖船支援打撈和消防作業。第一要務是確保船員安全和保護海洋環境。」

美國海岸防衛隊表示，已派遣空勤人員前往阿達克，同時出動一艘船前往事發地區，並表示截至今天下午，船上火災情況不明，但有濃煙持續冒出。（譯者：洪啓原/核稿：劉淑琴）1140605

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