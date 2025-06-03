價格戰太傷 中國汽車經銷商倡議反內捲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北3日電）中國近來反對汽車價格戰的聲音此起彼落，官方日前表態要整治「內捲式」競爭後，全國工商聯汽車經銷商商會表示堅決抵制以價格戰為主要形式的內捲式（過度競爭、彼此消耗）競爭行為。

香港經濟日報網今天引述全國工商聯汽車經銷商商會公告稱，在當前行業市場形勢影響下，汽車經銷行業受到嚴重影響和衝擊，面臨經營壓力加大、盈利能力降低、車輛庫存偏高、流動資金緊張等問題，對行業持續、健康發展帶來嚴重影響。

公告說，特別是今年第2季以來，在新一輪價格戰等影響下，汽車經銷商面臨的形勢更加嚴峻。

全國工商聯汽車經銷商商會提出多項倡議，首先就是全行業應以中國汽車產業實現高質量發展大局為重，嚴格遵守公平競爭原則，堅決抵制以「價格戰」為主要形式的內捲式競爭行為。

中國國務院反壟斷反不正當競爭委員會專家諮詢組稍早前召開會議強調，緊扣加快構建全國統一大市場、綜合整治內捲式競爭、加強競爭監管執法等重點任務，為提升公平競爭治理能力、維護公平競爭市場秩序貢獻智慧力量。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中國汽車業龍頭比亞迪上月率先點燃價格戰後，官方揚言將加大整治汽車業內捲式競爭，多家汽車業者也紛紛表態反對價格戰。

與此同時，比亞迪在山東的最大經銷商乾城集團也傳出資金鏈斷裂消息。分析稱，這顯示在當前中國汽車市場價格戰白熱化的背景下，經銷商普遍面臨生存困境的嚴峻現實。（編輯：周慧盈/張淑伶）1140603