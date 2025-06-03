東元：北美充電樁快充產線完工 印度電巴元件6月試量產

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）電機大廠東元今天上午舉行股東會，總經理高飛鳶致詞表示，今年4月東元已取得綠電售電執照，在電氣化布局，北美電動車充電樁快充產線完工，符合Buy in USA、Made in USA的需求，印度電動巴士直驅動力系統產線5月完成建置，預期6月可試量產。

東元今天舉行股東會，董事長利明献親自主持，展望今年營運，高飛鳶代為致詞表示，全球經濟受到貿易戰及地緣政治影響，不確定性仍高，掌握綠色能源與電氣化商機，推動符合企業社會責任（ESG）及節能減排產品，爭取並布局重點發展區域，確保營收成長動能。

高飛鳶表示，透過綠色能源、電氣化、節能減碳、重點區域發展等四大面向，啟動策略性營收成長計劃。

在綠色能源，高飛鳶指出，東元持續布局智慧電網建設、積極參與台電強韌電網計畫；並擴充綠能整合風光儲能方案，此外推動燃料電池、加氫站工程及製氫設備應用等氫能技術，並投資虛擬電廠和拓展售電業務。

在載具電氣化，高飛鳶表示，東元發展商用車動力系統與充電設備，規劃進軍無人機、電動摩托車等動力模組供應鏈。在工業電氣化，東元轉型工業電氣化整合商，擴大北美及台灣的變壓器業務。

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今年東元積極布局北美和東南亞市場，高飛鳶指出，北美市場鎖定人工智慧（AI）資料數據中心及新能源領域；在東南亞透過併購建立工程團隊，拓展資料數據中心工程承攬業務以及全方位解決方案。

在節能減碳，東元指出，持續朝向2030年達成「十年減排50%」營運減排目標，在全球廠區擴建太陽能發電設施，2024年完成美國與中國廠5.3百萬瓦（MW）太陽能容量建置，累計全球已完成15.046MW建置，往集團再生能源容量在2030年達到用電量30%目標邁進。（編輯：楊凱翔）1140603