中國電動車惡性競爭 汽協點名車企濫打價格戰

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（中央社記者李雅雯上海31日電）中國電動車產業淪價格廝殺戰場，中汽協今天發出4倡議，直言行業盈利水準下降，主要原因為價格戰帶動「內捲式」競爭，近日「某車企」率先發起大降價，再次引發價格戰恐慌。

中國汽車工業協會（中汽協）31日透過微信公眾號發布「關於維護公平競爭秩序促進行業健康發展的倡議」。

中汽協表示，電動車產業快速發展，新車銷售占比超過40%，行業整體運作呈現「穩中向好」態勢。不過一段時間以來，行業盈利水準下降，以無序價格戰為主要表現形式的內捲式競爭（指過度競爭、互相內耗）是行業效益下降重要因素。

中汽協強調，產品售後服務保障、企業創新發展需要持續加大投入，價格戰嚴重地影響企業正常經營，衝擊產業鏈、供應鏈安全，將產業發展帶入惡性循環。

中汽協點名某車企發起價格戰掀恐慌。

中汽協指出，某車企23日以來率先發起大幅降價活動，多家企業跟進效仿，引發新一波價格戰恐慌，無序價格戰加劇惡性競爭，擠壓企業利潤空間、影響產品品質和售後服務保障，阻礙行業健康發展，也危害消費者權益，帶來安全隱患。

中汽協認為，電動車是新質生產力典型代表，正引領汽車產業加速轉型升級，為了維護行業健康發展，提出4點倡議。

第1點，企業嚴格遵從公平競爭原則、依法依規展開經營活動；第2點，優勢企業不為壟斷市場擠壓其他主體生存空間、損害其他經營者合法權益。

第3點，企業依法降價處理商品以外，不以低於成本的價格傾銷商品，不進行誘導消費者的虛假宣傳去擾亂市場秩序、損害行業和消費者根本利益；第4點，所有企業應對照國家相關法律法規進行自查整改。

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中汽協點名某車企，所指為比亞迪汽車。比亞迪23日推出「限時一口價」促銷活動後，吉利、奇瑞等品牌也在第一時間跟進。

工業和信息化部（工信部）回應，支持中汽協提出的倡議，將加大汽車行業內捲式競爭整治力道，推動產業結構優化調整，加強產品一致性抽查，配合相關部門展開反不正當競爭執法，採取必要監管措施，維護公平有序市場環境。（編輯：張淑伶）1140531