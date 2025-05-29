鴻海打造3大成長動能 拚AI工廠機器人與新太空產業

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（中央社記者鍾榮峰台北29日電）鴻海今天上午舉行股東會，董事長劉揚偉表示，鴻海要成為全球AI智慧工廠主要企業，資通訊和AI已成為鴻海集團兩大成長動能，未來電動車將成為第3大成長動能，鴻海目標要成為全球前3大委託設計製造服務（CDMS）廠商。

劉揚偉也宣示，鴻海已推出完整機器人製造平台；在太空領域，鴻海要成為新太空產業的領先廠商。

鴻海股東會上午9時在新北市土城虎躍總部舉行，劉揚偉致詞指出，集團目前超過6成用電採用綠色能源；此外，透過「0至6歲公司養」政策，鴻海集團累計已經補助新台幣9億元，提高鴻海員工生育率。

劉揚偉表示，全球每2台資通訊（ICT）產品，就有1台是由鴻海集團製造，具備研發、垂直整合、高度自動化三大特色，每年可開發超過800個資通訊新品，在整體資通訊產品中，約有6成比重零組件由鴻海自製；目前鴻海集團在全球24個國家地區，設立233座生產據點，在高峰時期員工人數超過90萬人。

在人工智慧（AI）伺服器布局上，劉揚偉指出，鴻海集團在台灣與輝達（NVIDIA）合作打造AI智慧工廠（AI Factory）與超級算力中心，鴻海集團在全球伺服器市占率超過4成，預估今年AI伺服器營收可超過新台幣1兆元，鴻海已成為全球AI智慧工廠主要企業。

劉揚偉說，在全球主權AI發展下，鴻海集團會在多國建立AI數據中心產業鏈。資通訊和AI應用已成為鴻海集團兩大成長動能，未來電動車將成為第3個成長動能。

在電動車領域，劉揚偉表示，鴻海集團目前已打造9款電動車原型，透過委託設計製造服務（CDMS）商業模式，在全球擴展合作。鴻海集團與日本三菱汽車（Mitsubishi Motors）日前宣布合作開發電動車，讓傳統車廠參考鴻海設計的原型車，鴻海集團目標要成為全球前3大CDMS廠商。

在機器人布局上，劉揚偉指出，鴻海集團將從機器人製造者邁向機器人供應者目標前進，鴻海與輝達合作開發機器人關鍵技術，已經推出完整機器人製造平台。

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在半導體領域方面，劉揚偉表示，鴻海要打造第三代半導體碳化矽（SiC）供應鏈，鎖定車用半導體；此外，鴻海也開發小晶片（Chiplet）和電動車AI系統、模組化及軟硬體整合發展，持續推廣微控制器（MCU）晶片到汽車車廠和第一階（tier 1）供應鏈。

在太空領域上，劉揚偉指出，鴻海持續開發地面接收設備、低軌衛星和通訊乘載系統關鍵元件，未來將協助低軌衛星廠商生產製造，鴻海要成為新太空產業的領先廠商。（編輯：張良知）1140529