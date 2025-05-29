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劉揚偉：鴻海北美推電動車時程 留意關稅變數

2025/5/29 12:19（5/29 12:31 更新）
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鴻海29日上午舉行股東會，會中董事長劉揚偉（中）與出席經營團隊討論小股東提問。中央社記者鍾榮峰攝 114年5月29日
鴻海29日上午舉行股東會，會中董事長劉揚偉（中）與出席經營團隊討論小股東提問。中央社記者鍾榮峰攝 114年5月29日
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（中央社記者鍾榮峰台北29日電）鴻海今天上午召開股東會，董事長劉揚偉指出，鴻海加工模式受關稅變數影響相當小，不過美國市場變數相對複雜，觀察關稅進展，再決定當地推動電動車款速度，鴻海集團會密切注意，至於轉投資日本夏普（Sharp），會積極擴展家電、電動車與AI伺服器等。

劉揚偉說，整理夏普營運經驗，「該過去的就讓過去」，沉默成本就忘掉，「當斷則斷」。

劉揚偉在股東會上回應小股東提問時表示，生成式AI（Gen-AI）應用可讓鴻海集團每年節省新台幣百億元，人力可節省15%。

談到美國對等關稅變數，劉揚偉表示，集團加工代工模式生意不會受到關稅影響，影響程度很小，因為鴻海與客戶簽約，並不包括稅費，不過平台服務商業模式，受影響程度可能相對較大。劉揚偉也坦言，相較關稅變數，匯率波動對營運影響較大。

小股東提問股價議題，劉揚偉表示，若股價不正常波動，鴻海會快速反應，過去鴻海股價曾到230元區間，但受大環境影響，股價向下滑落，他開玩笑說，「這跟美國朋友也有關係」。

不過劉揚偉表示，鴻海集團會與投資人持續溝通，把每股純益（EPS）做得更扎實，會持續努力，希望股價未來有所表現。

小股東提問總結夏普營運經驗，劉揚偉分析，把夏普過去「紅極一時」、但現在不具競爭力的產品項目切割乾淨，包括大面板、半導體、相機模組等，剩下來具有競爭力的家電產品，除了繼續壯大外，夏普也會布局電動車與人工智慧（AI）伺服器相關領域。

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小股東問到在日本和北美電動車布局進展，劉揚偉透露，除了三菱汽車（Mitsubishi Motors）外，日本另一家車廠合作進展即將公布，也持續洽談其他日系車廠。

在美國市場，劉揚偉重申，今年第4季在美國市場與品牌客戶合作，推出Model C美國版電動車，不過他指出，美國市場相對複雜，持續觀察關稅變數，再決定當地推動電動車進程，鴻海集團會持續留意關稅變化。他指出，在美國推展電動車，不是速度的問題，也需考量投資報酬率。（編輯：楊蘭軒）1140529

鴻海29日上午舉行股東會，歷時2小時約莫11時結束，會後董事長劉揚偉（右）接受小股東獻花。 中央社記者鍾榮峰攝 114年5月29日
鴻海29日上午舉行股東會，歷時2小時約莫11時結束，會後董事長劉揚偉（右）接受小股東獻花。 中央社記者鍾榮峰攝 114年5月29日
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