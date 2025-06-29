台美對等關稅第2輪華府實體磋商 鄭麗君：獲建設性進展

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（中央社記者高華謙台北29日電）行政院今天發布新聞稿指出，行政院副院長鄭麗君率團前往美國華府，於6月25日與美方進行第二輪對等關稅實體磋商，雙方都認為談判取得建設性進展，也期盼談判將能取得互利共贏結果。

美國總統川普（Donald Trump）4月初宣布對等關稅措施，引發全球金融市場動盪，他隨後宣布90天暫緩期，期間僅實施10%對等關稅。由於暫緩期即將於7月9日屆滿，川普27日表示，可能已和4到5個國家達成貿易協議，也正和其他國家談協議，但無法和每個國家都達成協議，未來一週左右會寄信告知其他國家將面臨的關稅稅率。

行政院今天透過新聞稿表示，繼5月1日台美完成對等關稅等經貿議題首輪實體磋商，鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮於美東時間6月25日在華府就對等關稅議題與美方進行為期兩天的第二輪實體磋商，期間並和美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）及美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）進行整體溝通。

行政院說，自5月到這次實體磋商期間，雙方也曾多次以視訊會議進行議題磋商及深入溝通，並以文件往來等方式交換意見，持續推進談判。

行政院指出，對於這次華府實體磋商，台美雙方都肯定當前談判持續正面發展，為深化經貿夥伴關係打下良好基礎。

行政院表示，在這次磋商中，雙方針對關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、供應鏈韌性等多項經貿議題，逐步凝聚共識，致力促進貿易平衡，優化經貿體系，並為台美產業與經濟發展創造更多機會。

行政院說，雙方在溝通過程中也都表達，在台美產業長期互補基礎之上，擴大雙邊投資將能增進彼此的共榮發展，尤其台灣企業近年擴大對美投資，美方也樂見美國企業擴大對台投資。

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行政院台美經貿工作小組召集人、也是台灣代表團團長的鄭麗君表示，雙方都認為談判至今取得建設性進展。鄭麗君也說，台美是彼此重要的經貿及科技戰略夥伴，兩國產業具深厚供應鏈合作關係，期盼談判將能取得互利共贏結果。

行政院指出，前往華府參與談判的台灣政府團隊，包括行政院經貿談判辦公室、經濟部、農業部、衛福部、國家安全會議等單位代表。（編輯：林淑媛）1140629