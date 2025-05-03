台美關稅首輪實體磋商完成 鄭麗君率談判團隊在華府會談
2025/5/3 20:28（5/3 20:47 更新）
（中央社記者賴于榛台北3日電）台美推進談判進度，行政院經貿談判辦公室今天透過新聞稿指出，在行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率領下，政府團隊已於美東時間5月1日，結束在華府就對等關稅等經貿議題與美方的首輪實體磋商。
美國原對台灣課徵32%對等關稅，後對多國暫緩90天，台灣也入列並與美方進行談判。台灣經貿談判團隊4月11日已與美國相關官員進行視訊會議，就台美對等關稅、非關稅貿易障礙等交換意見，行政院長卓榮泰日前表示，5月一定會有談判的進度。
經貿辦今天透過新聞稿指出，在鄭麗君、楊珍妮率領下，政府團隊已於美東時間5月1日結束在華府就對等關稅等經貿議題與美方的首輪實體磋商，會談期間雙方針對關稅、非關稅貿易障礙及台美各項經貿合作等議題，進行廣泛討論及意見交換。
經貿辦表示，會談氣氛坦誠融洽，雙方都表達對強化台美經貿合作的共同期待，也希望在互惠互利的基礎上，為雙方產業與經濟發展帶來更多的機會。
經貿辦指出，雙方也同意近期內就各項議題持續磋商，以積極尋求共識並探討進一步的深化合作。
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行政院台美經貿工作小組召集人、代表團團長鄭麗君表示，台美經濟具有高度互補性，雙方的緊密合作將有助於優化彼此的產業體系，強化全球競爭力，相信在台美雙方開放、相互理解的持續討論下，將有助於凝聚最大共識。
台灣關稅談判小組由鄭麗君領軍，小組成員包括國安體系、外交體系以及行政院經貿談判辦公室。前往華盛頓特區支援磋商的台灣政府團隊，包括行政院經貿談判辦公室、經濟部、農業部、財政部、衛福部、國家安全會議等單位代表。（編輯：林克倫）1140503
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