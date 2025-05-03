立委團訪美「見到該見的人」談關稅與國防預算等議題

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓2日專電）台灣跨黨派立委組團訪美，訪團今天表示，此行與美國國會、行政部門交流，「見到該見的人」，美方傳達對台灣國防預算的關切；在關稅議題上，台灣被列為第一輪最優先談判對象之一，談判本週持續進行，美方也說，台灣不會是美國跟其他國家談判的標的。

立法院副院長江啟臣與國民黨立委張智倫、黃健豪、民眾黨立委林憶君，以及民進黨立委王定宇、邱議瑩、張雅琳4月底訪美，與立法、行政部門及智庫等單位交流。

訪團今天舉行媒體茶敘，王定宇透露，從相關管道確認，台灣是First Four之一。First Four包括台灣、韓國、日本及越南，被美方列為最優先順序；據美方說法，美國和First Four的談判這週正在進行中。

總統川普（Donald Trump）祭出對等關稅，各國紛紛把握在90天暫緩期與美進行談判。

國民黨籍的江啟臣指出，這次交流重點包括對等關稅，轉達業界聲音，希望美國能支持台灣，並表達目前不確定性可能會對雙方造成的損失及對未來不確定性的擔憂。他也說，希望未來軍購金額可納入雙邊貿易額計算，這對改善台美貿易平衡有所幫助。

王定宇則表示，這趟行程「見到該見的人」，包括國會意見領袖及行政部門。「我們在行政部門見到的層級及跟台灣事務的相關性，可以說是相當高」，但不願透露相關官員身分。

他說，這次與美方談到軍售、灰色地帶脅迫等議題，美官員也說明美國如何將重心移到印太地區。美方並提及，在關稅談判上，台灣不會是美國跟其他國家談判的標的、不會是交換的對象，「台灣是不容取代的存在」。

有關台美經貿平衡的討論，江啓臣指出，對美投資、對美採購，這些對台美關係而言，都不是簡單的貿易數字，美方強調，這也牽涉安全、政治關係，關乎台灣在高科技、半導體及安全方面的重要性，「不會光從貿易角度來看待台美關係，或者台灣在關稅問題上的處理」。

另外，王定宇表示，據了解，美國行政部門這幾天召集助卿開會，有官員在會中問及台灣國防預算及特別條例的問題，顯示美國對台灣透過國防預算展現自我防衛決心的重視。

邱議瑩也說，美方在這次交流中非常關切台灣的國防預算、台灣是否有足夠預算來保護自己，「美方覺得軍售對他們是重要，對台灣也是重要的」。她希望回到台灣後，立委們能重新審視在國防預算凍結或刪減部分是否有檢討空間。

江啟臣表示，未來特別預算跟國防預算的增加必須經過國會討論，大家必須謹慎思考，如何把增加的國防預算用於對國安最有利的方向上。

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立委團停留美國期間，已拜會商務部、國會情報、外交或軍事委員會議員、美台商業協會（USTBC）、智庫傳統基金會（Heritage Foundation）、臉書母公司Meta等，並與前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、AIT前主席羅森柏格（Laura Rosenberger）等人會晤。訪團預計今天結束行程返台。

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