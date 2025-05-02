工商團體憂電價波動衝擊競爭力 支持撥補台電千億

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾、潘智義台北2日電）行政院編列新台幣4100億元特別條例草案，其中擬撥補台電千億，不過在野揚言砍預算引發關注。工商協進會表示，電價波動直接衝擊企業成本與國際競爭力，呼籲朝野政黨理性協商，就台電財務及能源政策進行公開、務實對話。

台北市電腦公會也說，為確保台灣發展AI有充足電力支撐算力，對於包括撥補台電千億元在內的政策，只要能確保電力系統韌性和穩定度都應支持。

為確保台電財務穩健經營，行政院會日前通過規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，其中以2024年歲計賸餘撥補台電1000億元。

工商協進會今天傍晚發布新聞稿表示，穩定、具競爭力的電價是台灣產業命脈，面對全球變局及關稅挑戰，電價波動直接衝擊企業成本與國際競爭力，影響民生與通膨。

工商協進會表示，理解政府為穩定電價的考量，也尊重立法院對財政與台電體質的監督。產業界誠摯呼籲朝野政黨，以國家整體經濟發展和能源安全為重，放下歧見，就台電財務及能源政策進行公開、務實對話。

工商協進會表示，期盼討論在處理當前挑戰的同時，也能深入探究根本解決方案，建立有效機制，確保台灣電力供應的韌性與永續發展。

面臨國內外政經情勢重大變局，工商協進會表示，工商界希望經營環境穩定，並且願貢獻經驗，參與討論，協助產業度過美國對等關稅重大難關，與各界攜手為台灣未來努力。

台北市電腦商業同業公會理事長彭双浪今天呼籲，為確保我國發展AI有充足電力支撐算力，對於包括撥補台電新台幣1000億元在內的政策，只要能確保電力系統韌性和穩定度都應支持。

彭双浪表示，期待各界秉持確保電力系統韌性和穩定度原則，審視所有能達成這個原則的做法，並全力支持這些做法能施行，以確保台灣能掌握這次AI的重大發展契機。

他指出，在積極確保電力系統韌性和穩定度的同時，減碳是國際趨勢，應借助這次機會喚起全民節能意識，並重新檢視能源配比，加速電力排碳系數下降，趕上全球腳步，更可透過公私協力，擴大對淨零創新的投入規模，以掌握備受重視的未來成長動能。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

即將在5月底開展的COMPUTEX，今年將有來自全球超過160個國家地區的產業領袖、從業專家及大批買主，不僅國際論壇聚焦AI未來發展，AI應用相關展位更超過6成，顯示台灣AI產業心中的重要地位。

彭双浪說明，電力驅動工業時代，同樣的算力驅動了資訊時代，沒有算力一切成空，但算力的背後同樣需要穩定的電力支撐。台灣經過40年的累積，從PC、主機板、筆電、手機、伺服器，在計算系統累積無以倫比的研發與製造能量，在算力為王的時代，自然會脫穎而出。（編輯：潘羿菁）1140502