接見美智庫訪團 賴總統盼與美從軍售邁向共同研發

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（中央社記者賴于榛台北2日電）總統賴清德今天接見美國智庫「大西洋理事會」共和黨策士團時指出，未來台灣將持續向美國購買有助台海和平穩定的國防裝備，期待雙方安全合作，能從「軍售」邁向「共同研發、共同製造」的夥伴關係，繼續深化交流合作。

總統府晚間透過新聞稿指出，賴總統下午在外交部長林佳龍、國家安全會議秘書長吳釗燮等人陪同下，接見美國智庫「大西洋理事會」共和黨策士團。訪團成員包含副會長奎尼克（Matthew Kroenig，另譯：克羅寧），前美國國防部東亞事務副助理部長柯林克（Heino Klinck，另譯：柯海諾）及前白宮國安會台灣事務主任朴雄（Marvin Park）等人。

賴總統指出，台灣身處第一島鏈關鍵位置，面對來自中國的軍事威脅及灰色地帶侵擾，將持續展現堅定的自我防衛決心，正加速推動整體防衛能力，將優先編列特別預算，讓國防預算從目前約占GDP2.5%，能達到3%以上，這代表政府努力守護國家，及決心守護區域和平穩定。

他也提到，台灣在美國總統川普首任任期，購買66架新型F-16V戰機，今年3月底，首架戰機在美國南卡羅萊納州出廠，這對台灣透過「以實力帶來和平」的策略極為重要，未來台灣將持續向美國購買有助台海和平穩定的國防裝備，期待雙方安全合作，能從「軍售」邁向「共同研發、共同製造」的夥伴關係，繼續深化交流合作。

至於台美經貿關係，賴總統說，台灣已提出深化台美經貿關係的路徑圖，共同目標為降低雙邊所有關稅，盼透過採購美國能源、農產品以及其他工業產品，減少貿易失衡，同時也將擴大在美國各州的投資，用「台灣加1」，也就是「台灣加美國」經貿策略，打造非紅供應鏈，創造雙贏。

賴總統強調，台灣不僅是民主自由的堡壘，更是全球供應鏈中不可或缺的節點，美國在追求再工業化，或是希望成為世界的人工智慧製造中心，台灣都樂於參與。他說，台灣有信心，台美共享經濟與安全利益，將發揮「1加1大於2」的量能，可成為彼此最堅強的後盾。

奎尼克說，他要向賴總統及台灣人民保證，美國是台灣可靠的夥伴，川普政府將嚇阻中國列為優先政策，並宣布將投入逾1兆美元的國防預算支持這項優先政策，這也是美國史上最高的國防預算。

奎尼克強調，奉行「美國優先」原則的川普政府不會去幫助一個不願自助的國家，訪團對於賴總統及台灣政府為強化國安所採取的各項措施印象深刻。

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他也說，僅憑資金和裝備不足以捍衛民主，台灣人民抵抗脅迫和保衛家園的決心，才是決定台灣未來命運、及台灣人民能否掌握自己命運的最重要因素，美國願意支持台灣，但站在第一線面對抗爭的始終是台灣人民與如同賴總統般的強健領導人，美國會是大家堅定的靠山。

此外，副總統蕭美琴今天也在外交部次長陳明祺陪同下，接見奎尼克等人。副總統說，台灣社會許多人對於美國對等關稅政策感到擔憂，期盼能與美方共同合作並建立共識，在追求美國偉大的前提下，理解一個強大的台灣不僅符合區域穩定的共同利益，也有助於繁榮發展與鞏固科技領導地位。（編輯：謝佳珍）1140502