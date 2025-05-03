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朝野立委訪美 江啟臣：盼美考量軍購納雙邊貿易總額

2025/5/3 20:10（5/3 20:49 更新）
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（中央社記者王承中台北3日電）立法院副院長江啟臣日前率跨黨派立委訪美，推動國會外交。江啟臣指出，已向美方說明台灣對於對等關稅政策及雙邊貿易不確定性的擔憂，傳達台灣提升自我防衛能力的決心及增加能源採購的意願，盼美方考量將對美軍購納入雙邊貿易總額。

立法院今天發布新聞稿指出，江啟臣於4月27日至5月2日偕「台美國會議員聯誼會」與「外交及國防委員會」等7位跨黨派委員訪問美國華府，共同推動國會外交，強化台美關係。

代表團由「台美國會議員聯誼會」共同主席民進黨立委王定宇擔任團長，江啟臣擔任榮譽團長，團員包括國民黨立委張智倫、黃健豪、民進黨立委邱議瑩、張雅琳及民眾黨立委林憶君。

立法院表示，代表團在5個工作天中，分別會晤美國行政部門高層官員、聯邦參眾議員、智庫學者、產業界及僑胞代表，就雙方共同關切議題進行深度交流。除傳達台灣對「對等關稅」政策、台美避免雙重課稅法案及台海安全的立場外，並聽取美方相關各界想法與建言，同時爭取更多支持。

立法院表示，行程最後一日，江啟臣偕代表團成員向駐華府華文媒體記者說明此次訪美重要意義及相關成果。

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江啟臣表示，已向美方詳盡說明台灣對於美國對等關稅政策及雙邊貿易不確定性的擔憂，美方則明確表達其出口管制措施，以及對中國貨物出口洗產地問題的嚴正關切，盼包含台灣在內的主要貿易夥伴與美國站在一起，併肩合作。

江啟臣指出，代表團已向美方傳達台灣提升自我防衛能力的決心及增加能源採購的意願，並誠盼美方考量將台灣對美軍購納入雙邊貿易總額，以平衡雙邊貿易。（編輯：林克倫、張均懋）1140503

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