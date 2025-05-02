立委團會裴洛西 與美商務部談中國洗產地、晶片出口

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓1日專電）台灣跨黨派立委組團訪美，今天拜會前眾議院議長裴洛西等議員，並與商務部會談，聚焦美方關切的中國洗產地及台灣晶片出口等議題。訪團此行遇美國安人事地震，團員表示，台美關係靠多方維繫，不因人事更迭改變。

立法院副院長江啟臣與國民黨立委張智倫、黃健豪、民眾黨立委林憶君，及民進黨立委王定宇、邱議瑩、張雅琳4月底訪美，與立法、行政部門交流。

訪團上午拜會前聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）後，裴洛西於臉書表示，自美國國會代表團訪台已近3年，如今很榮幸在國會山莊歡迎台灣立法院成員，「隨著北京的威脅日益高漲，我們對台灣的安全、經濟與民主的支持堅定不移」。

一行人隨後在美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）陪同下，與商務部工業暨安全局（Bureau of Industry and Security）官員會談。

工業暨安全局負責監督美國技術出口管制，管控這些技術輸出到中國等對美國國家安全構成威脅的國家，於美中科技戰扮演關鍵角色。

王定宇會後受訪表示，美國特別重視洗產地及台灣生產的高科技晶片是否經非法管道落入美方所禁止的第3方。訪團則表達台美應擴大執法合作，畢竟台灣在國際社會遭不公平對待，甚至非國際刑警組織（INTERPOL）一員，難以追查繞道取得台灣晶片的最終端用戶。

王定宇指出，他也對美方表達遏止高階晶片流入中國對台灣的重要性，這對美國而言可能是商業問題，但台灣不願晶片流入「以飛彈來瞄準我們國家的第3方」。

跨黨派立委團訪美期間，正值白宮國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）和副國安顧問黃之瀚（Alex Wong）傳出雙雙去職。美國總統川普（Donald Trump）今天宣布，將提名瓦爾茲出任美國駐聯合國大使。

瓦爾茲立場友台，這波人事變化是否影響雙邊關係，江啟臣強調，美國國會對台立場一致，不分黨派；行政部門方面，無論是拜登或川普政府，對台看法並無太大分歧，只在執行面上有所調整。

江啟臣指出，從安全議題到維持區域穩定，美方大方向是支持台灣。

「我也不認為因為國安顧問的離開或者換人而有所改變」，江啟臣說。他也提到，瓦爾茲若順利出任聯合國大使，未來仍會處理涉台事務。

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江啟臣表示，台灣國安單位等相關部門需從川普政府這幾波人事調整上看出端倪，適應節奏並有所掌握，並及早部署。

立委團停留美國期間，已拜會商務部、國會情報、外交或軍事委員會議員、美台商業協會（USTBC）及智庫傳統基金會（Heritage Foundation）等，也與AIT前主席羅森柏格（Laura Rosenberger）會晤。（編輯：唐聲揚）1140502