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台美對中國製產品定義不同 卓榮泰：透過談判拉齊改進

2025/4/29 13:31（4/29 13:53 更新）
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圖為江蘇南通經濟技術開發區內，工人在智慧車間加工被子。（中新社）
圖為江蘇南通經濟技術開發區內，工人在智慧車間加工被子。（中新社）
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（中央社記者林敬殷台北29日電）因應美國關稅政策，政府嚴防洗產地，不過，民進黨立委吳秉叡今天表示，美國與台灣對於中國製產品的定義不同，如何調和是一個很大的課題。行政院長卓榮泰說，未來要透過談判機制，把雙方不同的標準、數據做一個對齊或如何改進。

立法院今天繼續進行總質詢，吳秉叡質詢時表示，美國現在嚴防各國幫中國洗產地，美國的定義是，只要原料、半成品35%是從中國來的，就認為是中國的產品。問題是，我國對台灣製造的定義是，只要在台灣加值超過35%，就認為是Made In Taiwan，這中間是有衝突。

吳秉叡表示，如果原料跟零件50%從中國來，在台灣製造、加值50%，在台灣定義是Made In Taiwan，但產品出口到美國，就進入美國定義的中國產品，台灣就是在幫中國洗產地，定義如何調和，這是一個很大的課題。

卓榮泰說，在將來談判中要提出數據向美方據理力爭，以台灣的市場行為跟美國的認知來做一個衡平，希望以現在國內的狀況，來做談判的起點。

吳秉叡認為，美國的35%是對全世界的標準，不是只有對台灣，台灣在這標準上談加值，如果美國要求台灣往上抬，這都不符合美國現在對中國製產品的定義。

財政部長莊翠雲表示，這部分確實要注意，另外，原產地在進口時是由進口國的海關認定，經濟部會跟美方談之外，還有一個預審機制，台灣出口廠商可以向美國海關申請預審，台灣這邊出口的MIT標示，是否符合美國的認定台灣是原產地。

吳秉叡說，台灣遵守台灣法令的廠商，在台灣加值超過50%，完全依照台灣法令來是Made In Taiwan，假設出口到美國，美國的定義對全世界是一樣，美國認為是中國產品，正好落入認定台灣在幫中國洗產地，跟美國之間的定義有這麼大差距，很容易落入這樣的狀況，

莊翠雲表示，台灣的標準是用WTO（世界貿易組織）標準，美方因為有美國標準，我們談判提出來，如果對世界各國都一樣，廠商出口美國必須注意美國海關進口認定原產地，盡量符合美國的規定。

吳秉叡指出，台灣廠商做一樣的東西，原料來源是一樣，出口對象不是美國，就叫Made In Taiwan，如果出口到美國，變成Made In China。美國總統川普就是要改變貿易規則，沒辦法拿WTO標準要求美國，這之間的落差，如果不趕快調整，台灣很危險，7月就被美國認定是幫中國洗產地。

卓榮泰說，透過談判的機制，希望把雙方不同的標準、數據能夠做一個對齊，或是如何做改進。

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吳秉叡也舉越南為例，整個供應鏈的產品履歷要清楚呈現，台灣是否要求原料、零件的履歷。

卓榮泰說，除了要求產地證明外，在違規轉運部分政府已設了幾道關卡，以前做得不夠嚴謹，現在一定強力要求，否則沒有辦法在這一波世界貿易秩序重組當中站得住腳。莊翠雲也表示，這一次會更加強相關精進措施，提高在自貿港區的罰鍰。（編輯：張均懋）1140429

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