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對等關稅談判 中經院長估川普對台目標稅率15%至20%

2025/4/28 10:50（4/28 16:23 更新）
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（中央社記者潘姿羽台北28日電）對等關稅進入90天緩衝期，各國加緊腳步展開與美談判，希望將傷害壓至最低。中經院院長連賢明今天列出3理由，認為川普對台灣的目標稅率為15至20%，台灣談判重點應努力爭取電子供應鏈豁免，這影響會比稅率還大。

美國總統川普4月2日對全球超過180個國家祭出對等關稅措施，9日宣布暫緩90天，在此期間僅實施10%對等關稅。

中經院今天舉行「川普關稅風暴 智庫視角x政策對應」研討會，連賢明列出3理由，認為川普對等關稅地板價是10%，而對台灣可能的目標稅率，落在15至20%。

連賢明指出，第1，川普多次提高關稅時，多半以25%作為基準；第2，這次對等關稅中，最可能和美國硬碰硬的歐盟，給予的稅率為20%；第3，川普個人最鐵的盟邦以色列，給予的對等關稅則是在17%。

基於上述背景，加上台灣對美順差高，連賢明認為，當然最後談到15%以下是最好，但15至20%的區間可能性大。

連賢明補充，台灣如果能夠爭取電子供應鏈列為豁免項目最好，這影響遠比稅率還要大，因為台灣輸美產品約7成是ICT產品，而且電子供應鏈非常複雜，難以短時間移回美國。

至於美中兩大經濟體對峙持續，台灣如何自處，連賢明表示，台灣的角色很微妙，不應該直接與美國對抗，但也不需要對此議題明確表態，現階段先把重點放在與美談判，而後再視談判情況，決定回應策略。

中經院區域發展研究中心副主任楊書菲提醒，對美談判過程中，要避免對中國有明顯歧視性待遇，以免未來引起中國報復。

川普宣布對等關稅後，社會譁然，有人主張應該「硬起來」，連賢明直呼「千萬不要開玩笑」，美國規模與台灣落差太大，台灣經濟體不足以跟人抗衡。

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至於美中兩強對峙，最後誰能撐比較久，中經院大陸經濟研究所副所長吳佳勳認為，關稅戰受衝擊是很肯定，會不會垮，兩邊都不會，誰可以撐比較久則回歸雙邊領導人特質。

吳佳勳分析，關稅戰最辛苦的是企業，中國領導人習近平不需要面對實質選舉，可以不那麼在乎企業承擔龐大生產成本，相較之下，美國有期中選舉考驗，單是這點，美中領導人對企業成本承受力就出現差異。（編輯：潘羿菁）1140428

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