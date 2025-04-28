關稅威脅籠罩 3月景氣燈號續亮黃紅燈分數下滑

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（中央社記者潘姿羽台北28日電）國發會今天發布3月景氣燈號，雖然拉貨效應使得生產、出口指標持續暢旺，但股市及廠商信心受到衝擊，景氣燈號續呈黃紅燈，不過分數減少3分，下滑至34分。

3月 景氣燈號 景氣燈號小百科 根據國家發展委員會，景氣對策信號各燈號之解讀意義如下： 紅燈： 景氣熱絡

景氣熱絡 黃紅燈： 注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向

注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向 綠燈： 當前景氣穩定

當前景氣穩定 黃藍燈： 注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向

注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向 藍燈：景氣低迷 看更多 關閉 綜合判斷分數為34分，燈號續呈黃紅燈。9項構成項目中，股價指數、製造業銷售量指數，批發、零售及餐飲營業額從紅燈退至黃紅燈，各減少1分，製造業營業氣候測驗點落至黃藍燈，減少1分，工業及服務業加班工時轉呈黃紅燈，增加1分，其餘4項燈號維持不變。

國發會表示，領先指標下滑，同時指標續呈上升，國內景氣延續成長態勢，但要密切關注美股後續關稅發展、美中對峙等不確定性，對全球經貿及國內景氣影響。（編輯：潘羿菁）1140428