關稅生效前拉貨助攻 3月景氣燈號續亮黃紅燈 下半年變數大

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（中央社記者潘姿羽台北28日電）國發會今天公布3月景氣燈號續亮代表景氣「趨熱」的黃紅燈，雖然美國總統川普對等關稅驅動廠商提前拉貨潮，使出口持續熱絡，但股市及廠商信心受到衝擊，景氣對策信號綜合判斷分數下滑。國發會直言，關稅影響難以評估，下半年景氣挑戰大。

國發會今天公布3月景氣燈號綜合判斷分數為34分，月減3分，燈號續呈黃紅燈。

（圖取自國發會網頁ndc.gov.tw）

景氣燈號的9項構成項目中，加班工時因提前拉貨而增加1分，從綠燈躍升至黃紅燈；不過受到國際關稅政策及產能競爭影響，製造業銷售量指數及股價指數從熱絡紅燈退至黃紅燈，製造業信心指標、製造業營業氣候測驗點從綠燈跌至黃藍燈，各減少1分。

儘管景氣同時指標續呈上升，景氣領先指標卻轉為下滑，國發會經濟發展處處長邱秋瑩說明，領先指標轉跌，主因是川普當時不斷釋放4月祭出對等關稅的訊號，使得廠商對未來貿易情勢展望保守，影響領先指標當中外銷訂單動向表現，並牽動信心指標走跌。

不過川普4月2日對全球超過180個國家祭出對等關稅後，9日又宣布暫緩90天，在此期間僅實施10%對等關稅，川普政策大轉彎，引發急單湧現，廠商瘋狂趕工，希望在關稅大刀砍下之前，趕緊出貨。

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邱秋瑩指出，3月景氣燈號續亮黃紅燈，接下來第2季因對等關稅迎來90天緩衝期，激發提前備貨需求，加班工時等指標短期可能因此衝高；目前景氣仍在成長軌道上，但是否可以延續，現在還很難說，因為關稅影響非常難評估，下半年成長動能要再觀察，而且未來挑戰比較大。

國發會列出3大不確定性，直指美國後續關稅措施範疇、美中關稅對峙演進，以各國貨幣政策走向等因素，將牽動全球經貿表現，並影響台灣，仍須密切留意國際局勢發展，以及對國內景氣影響。（編輯：楊凱翔）1140428