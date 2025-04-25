川普：3至4週內宣布新貿易協議 對不同國家訂公平關稅

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國總統川普在「時代雜誌」（TIME）今天刊出的上任百日訪問中說，他預定未來3至4週內宣布新的貿易協議，且他「將訂出不同國家的公平關稅價格」。

根據「時代雜誌」官網及其它媒體報導，川普（Donald Trump）是在本月22日受訪，他在訪問中表示，若有國家「回過頭來要求做出調整，我會予以考慮」。

川普也否認他是在美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）請求下，讓關稅措施暫緩90天實施。

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此外，川普也提及，他的政府正與中國談判，以達成關稅協議，中國國家主席習近平已打電話給他。川普說：「他打來了電話，我不認為這是他軟弱的表現。」

川普還說，他對於債券市場本月出現的緊張情勢並不擔憂。（譯者：張正芊/核稿：）1140425