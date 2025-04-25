川普接受時代雜誌專訪：習近平已致電 討論關稅問題
2025/4/25 19:25（4/26 12:14 更新）
（中央社華盛頓25日綜合外電報導）根據「時代雜誌」（TIME）今天公布的專訪，美國總統川普（Donald Trump）表示，他的政府正與中國談判，以達成關稅協議，中國國家主席習近平已打電話給他。
川普接受「時代雜誌」專訪時聲稱習近平打電話給他。他指出：「他打來了電話，我不認為這是他軟弱的表現。」
此外，川普還告訴「時代雜誌」，美國政府將在「未來3至4週」宣布貿易協議。（譯者：陳正健）1140425
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