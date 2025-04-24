美中關稅戰不見緩和 前貿易官：北京仍不知該找誰談

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓23日專電）美中貿易戰僵持不下，影響全球經貿。美國前駐中貿易代表安凱彬認為癥結之一在於美國貿易團隊沒有明確授權，且他仍聽到中方稱不知誰能真正影響川普或該找誰協商，因此美方明確任命主導談判的官員是當前的關鍵。

美國總統川普（Donald Trump）三番兩次加碼關稅，北京反嗆奉陪到底，貿易戰越打越烈。安凱彬（Christopher Adams）昨天在華盛頓國際貿易協會（Washington International Trade Association）主辦的線上「與中國打交道的藝術」論壇中表示，美中顯然沒有現成對話機制，雙方之間的信任也相當薄弱。

安凱彬曾任財政部中國事務高階協調員、美國貿易代表署（USTR）負責中國事務的副助理貿易代表，也是USTR首位派駐中國的代表。

他說，當前需要來自川普及中國國家主席習近平的明確訊號，最好是由兩人聯合發出，表示同意啟動談判。

安凱彬舉例，美中「第一階段貿易協議」談判正是川普與習近平2018年底在阿根廷的會面促成，當時2位領導人宣布將啟動談判，且川普明確表示由時任貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）代表美方主導談判，而中方則指派國務院副總理劉鶴與美對話。

「這就是一個理想的情況，實際上不僅可以啟動談判，也賦予了持續（推進談判）的授權」。

安凱彬說，如今重點在於「誰要先打這通電話？」。可以理解習近平可能不願意安排正式會面，以避免意外情況。通話的風險較低、也比較容易掌控，但雙邊確實需要擺脫「面子因素」，主動去電。

美中後續談判溝通方面，安凱彬指出，中方仍稱不知道該跟誰談，因此美國指派主導談判的官員相當關鍵。川普本身當然會扮演一定的角色，但中方已指定國務院副總理何立峰作為高階對口人士，並由前中國常駐世界貿易組織代表李成鋼出任國際貿易談判代表，美方也須有明確人選。

他說，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）及財政部長貝森特（Scott Bessent）可能參與美中貿易對話，但考量到目前焦點在於關稅與非關稅壁壘，美方談判應由貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）實質主導。

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安凱彬認為，私下溝通（back channel）可以幫助促成談判，也能讓雙方更了解彼此立場，但不能取代正式的公開管道來啟動談判，並讓談判持續下去。

美國對許多中國進口商品課徵145%關稅，有些商品的累加關稅甚至達245%，北京則以125%的關稅回敬。貝森特今天在華府對媒體表示，美中雙方必須緩和局勢，他認為雙方都在等待對話。（編輯：張芷瑄）1140424