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川普：未來對中國關稅將大幅降低 但不會是零

2025/4/23 08:05（4/23 08:33 更新）
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美國目前對許多中國進口商品課徵145%關稅，有些商品的累加關稅甚至達245%。（中央社製表）
美國目前對許多中國進口商品課徵145%關稅，有些商品的累加關稅甚至達245%。（中央社製表）
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（中央社記者侯姿瑩華盛頓22日專電）美國總統川普發動關稅戰，他今天表示，自己不會對北京打強硬牌，但中國必須和美國達成協議，否則將無法在美國進行貿易，若談不成協議，就由美國自己來制定協議。他也說，未來對中國的關稅會「大幅降低」，但不會是零。

川普（Donald Trump）先前宣布將對個別國家徵收11%至50%不一的對等關稅，但隨後又宣布，原訂9日生效的對等關稅暫緩實施90天，在此期間僅實施10%的關稅。

不過，經過一連串報復性加稅後，美國目前對許多中國進口商品課徵145%關稅，有些商品的累加關稅甚至達245%。中國也對美國商品課徵125%報復性關稅。

許多國家紛紛利用90天暫緩期與美進行談判，美中協商進度備受關注。被問及是否認同美國財政部長貝森特（Scott Bessent）預期美中關稅戰近期很快會降溫的說法，川普今天下午在白宮向媒體表示，「我們跟中國相處得很好」，幾乎跟每個國家都處得不錯，大家都希望跟美國有往來。

川普說，自己不會對中國打強硬牌，「我們會非常友善，他們也會非常友善」，但中國最終必須達成協議，否則將無法在美國進行貿易，「我們希望他們參與其中」。

他也透露，未來美國對中國的關稅會「大幅降低」，不會像145%那樣高，但不會是零。

川普重申，自己跟中國國家主席習近平有很好的關係，並認為「一切會非常順利」。

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他強調，中國和其他國家都必須和美國達成協議，如果談不成協議，就由美國來制定協議，「那將是一個對大家都公平的協議」，過程將會進展得非常迅速。

川普指出，美國已跟許多國家討論，「正在了解他們的想法」。（編輯：陳慧萍）1140423

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